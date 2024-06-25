https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/istanbulun-21-ilcesinde-elektrik-kesintisi-yasanacak-1085204017.html
İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak
İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak
Sputnik Türkiye
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T14:00+0300
2024-06-25T14:00+0300
2024-06-25T14:00+0300
türkiye
istanbul
elektrik kesintisi
bedaş
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BEDAŞ, 27 Haziran elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şu şekilde: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çatalca, Kağıthane, Küçükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/ankarada-bazi-bolgelerde-tedbir-amacli-elektrik-kesintisi-1083341636.html
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istanbul, elektrik kesintisi, bedaş
istanbul, elektrik kesintisi, bedaş
İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.
BEDAŞ, 27 Haziran elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.
Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şu şekilde:
Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çatalca, Kağıthane, Küçükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli.