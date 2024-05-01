https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/ankarada-bazi-bolgelerde-tedbir-amacli-elektrik-kesintisi-1083341636.html

Ankara'da bazı bölgelerde tedbir amaçlı elektrik kesintisi

Ankara'da bazı bölgelerde tedbir amaçlı elektrik kesintisi

Sputnik Türkiye

EGO Genel Müdürlüğü, yağışın ardından bazı metro hatlarında su seviyesinin arttığını ve bu bölgelerde tedbir amaçlı enerji kesintisi yapıldığını duyurdu 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T01:51+0300

2024-05-01T01:51+0300

2024-05-01T01:56+0300

yaşam

ankara

ego genel müdürlüğü

yağmur

elektrik

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Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.EGO Genel Müdürlüğü, kentte şiddetli yağışın ardından bazı bölgelerde tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandığını bildirdi.EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Vali Şahin'den Ankara'daki yoğun yağışa ilişkin açıklamaAnkara Valisi Vasip Şahin de kentte etkili olan sağanak nedeniyle tüm ekiplerin sahada ve görevleri başında olduğunu, şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmadığını bildirdi.Vali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam ilimizde meydana gelen yoğun yağışlardan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm ekiplerimiz sahada ve görevleri başında. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ankarada-saganak-ve-dolu-cadde-ve-sokaklar-gole-dondu-1083337475.html

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ankara, ego genel müdürlüğü, yağmur, elektrik