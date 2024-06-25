https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/euro-2024te-b-grubu-tamamlandi-italya-908de-son-16-biletini-kapti-grupta-lider-ispanya--1085184323.html
EURO 2024'te B Grubu tamamlandı: İtalya 90+8'de son 16 biletini kaptı, grupta lider İspanya
EURO 2024'te B Grubu tamamlandı: İtalya 90+8'de son 16 biletini kaptı, grupta lider İspanya
Sputnik Türkiye
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) B Grubu maçları tamamlandı. İtalya Milli Futbol Takımı, uzatma dakikalarında bulduğu golle Hırvatistan Milli... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T01:11+0300
2024-06-25T01:11+0300
2024-06-25T01:12+0300
euro 2024
italya millî futbol takımı
hırvatistan milli futbol takımı
spor
lider
uzatma
italya
ispanya
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada B Grubu'nun üçüncü ve son maçları Arnavutluk ile İspanya, Hırvatistan ile de İtalya arasında gerçekleşti.Düsseldorf'taki müsabakada daha önce gruptan lider çıkmayı garantileyen İspanya, Arnavutluk'u Ferran Torres'in 13. dakikada kaydettiği golle devirdi. Bu sonucun ardından Arnavutluk, organizasyona veda etti.Leipzig'de oynanan günün diğer maçı ise nefesleri kesti. Grupta 1 puanı bulunan Hırvatistan ile 3 puanlı İtalya'nın karşı karşıya geldiği müsabakada, Hırvatistan 55. dakikada yıldız oyuncusu Luka Modric'in golüyle öne geçti.Maçın bu şekilde tamamlanması durumunda Hırvatistan'ın eksi averajla son 16 turuna yükseleceği eşleşmede, İtalya son dakika golüyle sevinen taraf oldu.Müsabakanın 90+8. dakikasında Mattia Zaccagni ile beraberliği yakalayan İtalya, grubu 4 puanla 2. sırada tamamlayarak bir üst tura yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/dogan-alemdar-kapmtan-ayrildi-turkiye-a-milli-futbol-takiminda-kaleci-degisikligi--1085180682.html
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italya milli futbol takımı, hırvatistan milli futbol takımı, euro 2024 b grubu tamamlandı, euro 2024 ispanya, italya 90 8, 2024 avrupa futbol şampiyonası
italya milli futbol takımı, hırvatistan milli futbol takımı, euro 2024 b grubu tamamlandı, euro 2024 ispanya, italya 90 8, 2024 avrupa futbol şampiyonası
EURO 2024'te B Grubu tamamlandı: İtalya 90+8'de son 16 biletini kaptı, grupta lider İspanya
01:11 25.06.2024 (güncellendi: 01:12 25.06.2024)
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) B Grubu maçları tamamlandı. İtalya Milli Futbol Takımı, uzatma dakikalarında bulduğu golle Hırvatistan Milli Takımı ile 1-1 berabere kalarak son 16 biletini aldı. İspanya ise grupta lider konumda.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada B Grubu'nun üçüncü ve son maçları Arnavutluk ile İspanya, Hırvatistan ile de İtalya arasında gerçekleşti.
Düsseldorf'taki müsabakada daha önce gruptan lider çıkmayı garantileyen İspanya, Arnavutluk'u Ferran Torres'in 13. dakikada kaydettiği golle devirdi. Bu sonucun ardından Arnavutluk, organizasyona veda etti.
Leipzig'de oynanan günün diğer maçı ise nefesleri kesti. Grupta 1 puanı bulunan Hırvatistan ile 3 puanlı İtalya'nın karşı karşıya geldiği müsabakada, Hırvatistan 55. dakikada yıldız oyuncusu Luka Modric'in golüyle öne geçti.
Maçın bu şekilde tamamlanması durumunda Hırvatistan'ın eksi averajla son 16 turuna yükseleceği eşleşmede, İtalya son dakika golüyle sevinen taraf oldu.
Müsabakanın 90+8. dakikasında Mattia Zaccagni ile beraberliği yakalayan İtalya, grubu 4 puanla 2. sırada tamamlayarak bir üst tura yükseldi.
B Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:
Takım
Maç
G
B
M
İspanya
3
3
0
0
İtalya
3
1
1
1
Hırvatistan
3
0
2
1
Arnavutluk
3
0
1
2