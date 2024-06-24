https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/dogan-alemdar-kapmtan-ayrildi-turkiye-a-milli-futbol-takiminda-kaleci-degisikligi--1085180682.html

Doğan Alemdar, kamptan ayrıldı: Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda kaleci değişikliği

Doğan Alemdar, kamptan ayrıldı: Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda kaleci değişikliği

Sputnik Türkiye

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda dün akşam gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık geçiren kaleci Doğan Alemdar'ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

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spor

muhammed şengezer

türkiye futbol federasyonu (tff)

doğan alemdar

türkiye a milli futbol takımı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye A Milli Takımı'nın dün gerçekleştirilen antrenmanında sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edilen kaleci Doğan Alemdar'ın kamptan ayrıldığını, şampiyona süresince kaleci yeterliliğini sağlamak adına RAMS Başakşehir'den Muhammed Şengezer'in kampa çağırıldını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı esnasında dizinde travma meydana gelen milli kalecimiz Doğan Alemdar'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı. Yapılan kontroller neticesinde, Doğan'ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi ve milli kalecimizin tedavisinin bir sonraki aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildi" ifadeleri yer aldı.Doğan Alemdar'ın yerine 2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına, RAMS Başakşehir'den Muhammed Şengezer'in A Milli Takım kampına çağrıldığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240315/a-milli-futbol-takiminin-macaristan-ve-avusturya-maclari-aday-kadrosu-aciklandi-1081727711.html

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