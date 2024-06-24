https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/dogan-alemdar-kapmtan-ayrildi-turkiye-a-milli-futbol-takiminda-kaleci-degisikligi--1085180682.html
Doğan Alemdar, kamptan ayrıldı: Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda kaleci değişikliği
Doğan Alemdar, kamptan ayrıldı: Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda kaleci değişikliği
Sputnik Türkiye
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda dün akşam gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık geçiren kaleci Doğan Alemdar'ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T20:46+0300
2024-06-24T20:46+0300
2024-06-24T20:53+0300
spor
muhammed şengezer
türkiye futbol federasyonu (tff)
doğan alemdar
türkiye a milli futbol takımı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye A Milli Takımı'nın dün gerçekleştirilen antrenmanında sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edilen kaleci Doğan Alemdar'ın kamptan ayrıldığını, şampiyona süresince kaleci yeterliliğini sağlamak adına RAMS Başakşehir'den Muhammed Şengezer'in kampa çağırıldını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı esnasında dizinde travma meydana gelen milli kalecimiz Doğan Alemdar'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı. Yapılan kontroller neticesinde, Doğan'ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi ve milli kalecimizin tedavisinin bir sonraki aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildi" ifadeleri yer aldı.Doğan Alemdar'ın yerine 2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına, RAMS Başakşehir'den Muhammed Şengezer'in A Milli Takım kampına çağrıldığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240315/a-milli-futbol-takiminin-macaristan-ve-avusturya-maclari-aday-kadrosu-aciklandi-1081727711.html
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arsa, türkiye cumhuriyeti çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
arsa, türkiye cumhuriyeti çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
Doğan Alemdar, kamptan ayrıldı: Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda kaleci değişikliği
20:46 24.06.2024 (güncellendi: 20:53 24.06.2024)
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda dün akşam gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık geçiren kaleci Doğan Alemdar'ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye A Milli Takımı'nın dün gerçekleştirilen antrenmanında sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edilen kaleci Doğan Alemdar'ın kamptan ayrıldığını, şampiyona süresince kaleci yeterliliğini sağlamak adına RAMS Başakşehir'den Muhammed Şengezer'in kampa çağırıldını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı esnasında dizinde travma meydana gelen milli kalecimiz Doğan Alemdar'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı. Yapılan kontroller neticesinde, Doğan'ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi ve milli kalecimizin tedavisinin bir sonraki aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildi" ifadeleri yer aldı.
Doğan Alemdar'ın yerine 2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına, RAMS Başakşehir'den Muhammed Şengezer'in A Milli Takım kampına çağrıldığı kaydedildi.