https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/ab-konseyi-israil-tutumu-nedeniyle-von-der-leyenin-kalemini-kirdi-1084490100.html

AB Konseyi, İsrail tutumu nedeniyle von der Leyen'in kalemini kırdı

AB Konseyi, İsrail tutumu nedeniyle von der Leyen'in kalemini kırdı

Sputnik Türkiye

AB Komisyonu Başkanlığı için bir kez daha aday olan von der Leyen'in İsrail’e koşulsuz destek açıklamaları, seçime hazırlanan birlik içerisinde tepkilere neden... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T12:49+0300

2024-06-04T12:49+0300

2024-06-04T12:49+0300

politika

avrupa birliği

ab

ab komisyonu

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charles michel

ursula von der leyen

israil

israil-filistin

gazze

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, dün düzenlediği basın toplantısında von der Leyen'in İsrail yanlısı duruşu hakkında açıklamalarda bulunarak, birliğin itibarına verdiği zarar verdiği için Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail yanlısı tavrını eleştirdi.Michel, von der Leyen'in İsrail'e gösterdiği güçlü desteğin, AB içinde ayrılıklara neden olduğunu ve Birliğin itibarına da zarar verdiğini ifade etti.Bu itibar zararının bedelini ödediklerini belirten Michel, Komisyon'u "fazla politize olmakla ve üye ülkelerin onayını almadan açıklamalar yapmakla" suçladı.‘Michel, von der Leyen'in ayağını kaydırmaya çalışıyor’ iddiasıPolitico sitesinin, adı açıklanmayan 8 AB yetkilisine dayandırdığı haberine göre ise Michel, AB Komisyonu Başkanlığı için bir kez daha aday olan von der Leyen'in seçilmesini istemiyor.Birçok Avrupalı yetkili, AB Konseyi Başkanı olarak yeni Komisyon Başkanının atanmasında belirleyici rol oynayan Michel'in bu fırsatı "kişisel hedefleri doğrultusunda kullanacağından" endişe ediyor.Bir kaynak, Michel'in von der Leyen'in ayağını kaydırmayı amaçladığını savunurken, başka bir yetkili de "Birçok üye ülke Charles Michel'in yapıcı bir rol oynamak yerine kişisel intikam gündeminin peşine düşeceğinden endişe duyuyor" değerlendirmesinde bulundu.Kaynaklardan bazılarıysa Michel'in AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak görev yapan Josep Borrell'in yerine geçmek istediğini iddia etti.AB'ye üye 27 ülkedeki yaklaşık 400 milyon seçmen, Birliğin yeni yönetimini belirlemek için sandığa gidecek. AB kurumları arasında üyeleri doğrudan halk tarafından seçilen tek organ Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yeni üyeleri 6-9 Haziran'daki seçimle belirlenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240226/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-israil-yanlisi-durusu-nedeniyle-von-der-leyeni-sucladi-1081108411.html

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