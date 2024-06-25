https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/eski-chp-genel-baskani-kilicdaroglu-ile-abb-baskani-yavas-gorustu-1085225295.html

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile ABB Başkanı Yavaş görüştü

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile ABB Başkanı Yavaş görüştü

Sputnik Türkiye

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, akşam yemeğinde bir araya geldi. 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T23:07+0300

2024-06-25T23:07+0300

2024-06-25T23:07+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp kadın kolları

mansur yavaş

ankara büyükşehir belediyesi

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CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ABB Sıhhıye Tesisi'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.'Türkiye'nin dünya kadar sorunu var, onları konuşuruz yani'Girişte basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, “Bizim partili arkadaşlarımız, yabancı birisi değil. Oturacağız, konuşacağız. Türkiye'nin dünya kadar sorunu var, onları konuşuruz yani. Bayramlaştık, gayet güzel” dedi.ABB Başkanı Yavaş ise basın mensuplarına, “Özel bir gündemimiz yok, sadece sayın Genel Başkanımızla uzun süredir görüşmemiştik. Ben bayramda kendisini aradım. Görüşemediğimizi söyledim. Burada daha önce yemek de yemiştik. Aynı yerde yemek ikram edelim dedik, hepsi bu” şeklinde konuştu. Görüşme 1 saat 45 dakika sürdüKılıçdaroğlu ile Yavaş, ABB'nin Sıhhiye'deki tesisinde görüşmek için buluştu. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme 1 saat 45 dakika sürdü.Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ile Yavaş, kendi araçlarıyla tesisten ayrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/chp-genel-baskani-ozel-kilicdaroglu-ile-gorusmesini-degerlendirdi-en-keyifli-yemegimizi-yedik-1083482240.html

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kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kadın kolları, mansur yavaş, ankara büyükşehir belediyesi