https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/chp-genel-baskani-ozel-kilicdaroglu-ile-gorusmesini-degerlendirdi-en-keyifli-yemegimizi-yedik-1083482240.html

CHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini değerlendirdi: 'En keyifli yemeğimizi yedik'

CHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini değerlendirdi: 'En keyifli yemeğimizi yedik'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkan Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından ilk kez ziyaret etti... 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T17:10+0300

2024-05-04T17:10+0300

2024-05-04T17:10+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

mansur yavaş

ankara

ankara büyükşehir belediyesi

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

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CHP Genel Başkanı Özgür Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün yaptığı görüşmeye ilişkin, "Sayın Genel Başkan'ımızla hem çok faydalı hem bugüne kadar en rahat ve en keyifli yemeğimizi yedik. İki taraf da kazanan tarafta sonuçta. CHP kazanınca mevcut genel başkanı da bir önceki genel başkanı da keyifleniyor" dedi.ABB Başkanı Mansur Yavaş, Özel'in seçimlerin ardından hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu belirterek, kendisine belediye olarak yaptıkları çalışmalar ile finansal raporlara ilişkin bilgiler verdiğini anlattı.CHP Genel Başkanı Özel, ziyarette Yavaş'ın kendisine Ankara'nın 5 beyazını temsil eden Ankara tavşanı, Ankara balı, Ankara keçisi, Ankara kedisi ve Ankara güvercinini simgeleyen bir plaket takdim ettiğini, kendisinin ise Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine yaptığı bağışın sertifikasını hediye ettiğini bildirdi.'Türkiye bu cendereden kurtulsun'CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde Gezi Parkı davası tutuklularının gündeme gelip gelmediği ve atılacak olumlu bir adım konusunda umutlu olup olmadığı sorusu üzerine, şunları söyledi:Erdoğan ile görüşmesinde hasta tutuklular konusunun gündeme gelip gelmediği sorusuna Özel, "Ben tabii kamuoyuna mal olmuş konularda kendi düşüncelerimi söyleyebilirim ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın düşüncelerini ifade etmek bana düşmez bu sorunun muhatabı kendisi. Ben büyük dramı anlattım ve bu konuda kendisinin gerekeni yapmasının çok yerinde olacağını nezaketli bir dille kendisinden talep ettim. Ancak kendisinin değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşmaya ben yetkili değilim" yanıtını verdi.'Bu kadar keyifli bir yemek yememiştik'Özel, bir gazetecinin, dün Ahlatlıbel'de görüştüğü eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri ve Erdoğan'la görüşmesini nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine, şun cümleleri kaydetti:'Tekrar bir randevu istemeyi düşünebilirim'Mansur Yavaş, Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşme anımsatılarak, "Bu görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeniz gerçekleşecek mi?" şeklindeki soruya verdiği yanıtta şu cümleleri dile getirdi:

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, mansur yavaş, ankara, ankara büyükşehir belediyesi, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan