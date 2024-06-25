https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/dus-alirken-elektrik-akimina-kapildi-1085203690.html

Duş alırken elektrik akımına kapıldı

Duş alırken elektrik akımına kapıldı

Sputnik Türkiye

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde çalıştığı şantiyede duş alırken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti. 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T13:30+0300

2024-06-25T13:30+0300

2024-06-25T13:30+0300

türkiye

duş

elektrik

elazığ

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Edinilen bilgilere göre şantiyede çalışan 26 yaşındaki Taha Kaya, duş almak için banyoya girdi. Duş alan Kaya, elektrik akımına kapıldı. Arkadaşları, uzun bir süre Kaya’dan cevap alamayınca banyonun kapısını açtı.Kaya’yı yerde hareketsiz gören arkadaşları durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaya’nın cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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