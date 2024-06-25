https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/dus-alirken-elektrik-akimina-kapildi-1085203690.html
Duş alırken elektrik akımına kapıldı
Duş alırken elektrik akımına kapıldı
Sputnik Türkiye
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde çalıştığı şantiyede duş alırken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T13:30+0300
2024-06-25T13:30+0300
2024-06-25T13:30+0300
türkiye
duş
elektrik
elazığ
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Edinilen bilgilere göre şantiyede çalışan 26 yaşındaki Taha Kaya, duş almak için banyoya girdi. Duş alan Kaya, elektrik akımına kapıldı. Arkadaşları, uzun bir süre Kaya’dan cevap alamayınca banyonun kapısını açtı.Kaya’yı yerde hareketsiz gören arkadaşları durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaya’nın cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/beysehir-golunde-tekne-alabora-oldu-3-kisi-kurtarildi-1-kisi-hayatini-kaybetti-1085139417.html
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duş, elektrik, elazığ
Duş alırken elektrik akımına kapıldı
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde çalıştığı şantiyede duş alırken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre şantiyede çalışan 26 yaşındaki Taha Kaya, duş almak için banyoya girdi. Duş alan Kaya, elektrik akımına kapıldı. Arkadaşları, uzun bir süre Kaya’dan cevap alamayınca banyonun kapısını açtı.
Kaya’yı yerde hareketsiz gören arkadaşları durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaya’nın cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.