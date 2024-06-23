https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/beysehir-golunde-tekne-alabora-oldu-3-kisi-kurtarildi-1-kisi-hayatini-kaybetti-1085139417.html

Beyşehir Gölü'nde tekne alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti

Beyşehir Gölü'nde tekne alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Konya'nın Beyşehir ilçesi Beyşehir Gölü'nde alabora olan teknede bulunan 4 kişiden 3'ü kurtarıldı, aranan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T16:39+0300

2024-06-23T16:39+0300

2024-06-23T16:39+0300

türkiye

beyşehir

boğulma

alabora

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Beyşehir Gölü'nde Aygır Adası'ndan Kuşluca Mahallesi istikametine tekneyle hareket eden 4 kişinin teknesi alabora oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gece yarısından sonra yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Jandarma, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı arama kurtarma ekipleri çalışmalara başladı. Çalışmalarda 3 kişi kurtarılırken, kayıp olan Yakup Kılıç'ın bulunması için çalışmalar devam etti. Arama kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi. Bugün sabahtan itibaren çalışmalar tekrar başladı. Devam eden arama kurtarma çalışmalarında alabora olan teknede kayıp olarak aranan Yakup Kılıç'ın cansız bedeni Kuşluca Mahallesi açıklarında bulundu.

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beyşehir, boğulma, alabora