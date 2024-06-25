https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/banu-parlakin-guzellik-merkezinin-kursunlanmasi-davasinda-dilan-ve-engin-polata-tahliye-1085203608.html

Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasında Dilan ve Engin Polat'a tahliye

Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasında Dilan ve Engin Polat'a tahliye

Sputnik Türkiye

Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasında yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ve baba Sezgin Polat için tahliye... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T13:29+0300

2024-06-25T13:29+0300

2024-06-25T14:15+0300

türkiye

dilan polat

engin polat

tahliye

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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı. Hakim, Polat'ların ‘azmettirme' suçundan yargılandığı davada tahliyesine karar verdi.Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftinin de ‘azmettirme' suçundan cezalandırılması istenen davanın görülmesine Küçükçekmece Adliyesinde devam edildi. Duruşmanın devamında tanık olarak ifade veren Halil İbrahim Kalkan, “Beni Polat çifti vurdurmuştu. Benden sonra Banu Parlak'ın işletmesini kurşunlattılar. Ben bunları biliyorum diğer sanıkları tanımıyorum. Polat ailesi ile aramızda husumet vardır, geçmişten de Banu Parlak ile Polat ailesi arasında da husumet olduğunu biliyordum. Elimde maddi olarak bir delil yoktur. Daltonlar diye bana sorulan çeteyle ilgilide bilgim yoktur” dedi.Tanık beyanının ardından söz verilen Engin Polat ve babası Sezgin Polat, tanık ifadesindeki iddiaları kabul etmediklerini ve yalan olduğunu söyledi.Engin Polat duruşmada, “Suçsuz günahsız 9 aydır tutukluyuz. Adalet arıyoruz. Adalet arıyoruz ancak bulamıyoruz. Tahliyemi istiyorum” dedi.Duruşmada cumhuriyet savcısı tutukluluğun devamı yönünde talepte bulundu. Ara kararını açıklayan hakim, Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın ‘azmettirme' suçundan tahliyesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.Öte yandan, Polat çiftinin ‘kara para aklama' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutukluluk hallerinin devam edeceği öğrenildi.Duruşmanın bitmesinin ardından adliye koridorunda konuşan Banu Parlak mutluluğunu dile getirerek “Mutluyum. Dilan'ın halini gördünüz hiç iyi değildi” dedi. Öte yandan Banu Parlak, Dilan Polat'ın kızı Nida'ya da sarıldı. Parlak ardından Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'yu arayarak “Tahliye oldular. Sıla ağlama sakin ol” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/dilan-polat-mahkemede-fenalik-gecirdi-1085199580.html

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dilan polat, engin polat, tahliye