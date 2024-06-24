https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/dagistan-daki-saldirilar-sonucu-olenlerin-sayisi-20ye-cikti-1085175031.html

Dağıstan ‘daki saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 20'ye çıktı

Dağıstan ‘daki saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 20'ye çıktı

Sputnik Türkiye

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Tatyana Belyayeva, Mahaçkale ve Derbent kentlerinde dün düzenlenen silahlı saldırılar sonucu ölenlerin... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T17:07+0300

2024-06-24T17:07+0300

2024-06-24T17:07+0300

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mahaçkale

derbent

terör saldırısı

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Belyayeva, Telegram kanalından, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde dün bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılara ilişkin şunları kaydetti:Ne olmuştu?Rusya İçişleri Bakanlığı, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenlediklerini bildirmişti.Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 15'i polis ve 4'ü sivil 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 saldırganın öldürüldüğü belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/dagistan-lideri-melikov-teror-saldirilarinda-en-az-15-polis-oldu-1085151164.html

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rusya, dağıstan, mahaçkale, derbent, terör saldırısı