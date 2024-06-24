https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/dagistan-daki-saldirilar-sonucu-olenlerin-sayisi-20ye-cikti-1085175031.html
Dağıstan ‘daki saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 20'ye çıktı
Dağıstan ‘daki saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 20'ye çıktı
Sputnik Türkiye
Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Tatyana Belyayeva, Mahaçkale ve Derbent kentlerinde dün düzenlenen silahlı saldırılar sonucu ölenlerin... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T17:07+0300
2024-06-24T17:07+0300
2024-06-24T17:07+0300
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terör saldırısı
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Belyayeva, Telegram kanalından, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde dün bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılara ilişkin şunları kaydetti:Ne olmuştu?Rusya İçişleri Bakanlığı, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenlediklerini bildirmişti.Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 15'i polis ve 4'ü sivil 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 saldırganın öldürüldüğü belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/dagistan-lideri-melikov-teror-saldirilarinda-en-az-15-polis-oldu-1085151164.html
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rusya, dağıstan, mahaçkale, derbent, terör saldırısı
rusya, dağıstan, mahaçkale, derbent, terör saldırısı
Dağıstan ‘daki saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 20'ye çıktı
Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Tatyana Belyayeva, Mahaçkale ve Derbent kentlerinde dün düzenlenen silahlı saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini bildirdi.
Belyayeva, Telegram kanalından, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde dün bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılara ilişkin şunları kaydetti:
23 Haziran'da Mahaçkale ve Derbent kentlerinde düzenlenen terör eylemi sonucu 46 kişi yaralandı. Bunların arasında polis çalışanlar ve siviller bulunuyor. Yaralanan 7 kişinin durumu ağır. Yaralılara hastanelerde gerekli tıbbi müdahaleler yapılıyor. Maalesef, 20 kişi hayatını kaybetti. Bunların da arasında polis ve siviller bulunuyor.
Rusya İçişleri Bakanlığı, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenlediklerini bildirmişti.
Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 15'i polis ve 4'ü sivil 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 saldırganın öldürüldüğü belirtilmişti.