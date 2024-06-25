https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/cumhurbaskani-erdogan-huda-par-genel-baskani-yapicioglu-ile-gorustu-1085217088.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T19:24+0300
2024-06-25T19:24+0300
2024-06-25T19:24+0300
politika
recep tayyip erdoğan
hüda-par
zekeriya yapıcıoğlu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/chp-genel-baskani-ozel-tasarruf-yok-butun-hiziyla-israfa-devam-1085212233.html
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recep tayyip erdoğan, hüda-par, zekeriya yapıcıoğlu
recep tayyip erdoğan, hüda-par, zekeriya yapıcıoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.