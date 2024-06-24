https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/kremlinden-olasi-putin-erdogan-gorusmesine-iliskin-aciklama-1085181664.html
Kremlin’den olası Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama
Kremlin’den olası Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Astana’da görüşmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T21:24+0300
2024-06-24T21:24+0300
2024-06-24T21:24+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
görüşme
astana
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/07/0d/1042446748_0:0:3197:1799_1920x0_80_0_0_fcffa446a51dd92bcb78acd55cb2503b.jpg
Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi kapsamında görüşebilmesi için imkanların değerlendirildiğini doğruladı.Kremlin Sözcüsü, ilgili soruya, “Evet. Böyle bir imkan şu anda değerlendiriliyor” yanıtını verdi.Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erdoğan’ın Kazakistan’da Putin ile görüşmeyi planladığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/putin-erdogan-gorusmesinin-tarihi-belli-oldu-iki-lider-ne-zaman-nerede-bir-araya-gelecek-1084741370.html
rusya
astana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/07/0d/1042446748_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_faef3c26018521adc4e237724f5034ed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, görüşme, astana, şanghay işbirliği örgütü (şiö)
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, görüşme, astana, şanghay işbirliği örgütü (şiö)
Kremlin’den olası Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Astana’da görüşmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi kapsamında görüşebilmesi için imkanların değerlendirildiğini doğruladı.
Kremlin Sözcüsü, ilgili soruya, “Evet. Böyle bir imkan şu anda değerlendiriliyor” yanıtını verdi.
Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erdoğan’ın Kazakistan’da Putin ile görüşmeyi planladığını söylemişti.