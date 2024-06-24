https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/kremlinden-olasi-putin-erdogan-gorusmesine-iliskin-aciklama-1085181664.html

Kremlin’den olası Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin’den olası Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Astana’da görüşmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T21:24+0300

2024-06-24T21:24+0300

2024-06-24T21:24+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

görüşme

astana

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi kapsamında görüşebilmesi için imkanların değerlendirildiğini doğruladı.Kremlin Sözcüsü, ilgili soruya, “Evet. Böyle bir imkan şu anda değerlendiriliyor” yanıtını verdi.Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erdoğan’ın Kazakistan’da Putin ile görüşmeyi planladığını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/putin-erdogan-gorusmesinin-tarihi-belli-oldu-iki-lider-ne-zaman-nerede-bir-araya-gelecek-1084741370.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, görüşme, astana, şanghay işbirliği örgütü (şiö)