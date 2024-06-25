https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/canan-karatay-kellige-yol-aciyor-diyerek-uyardi-tamamen-bilimsel--1085195062.html

Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı: 'Tamamen bilimsel'

Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı: 'Tamamen bilimsel'

Sputnik Türkiye

Erkeklerin önemli sorunlarından biri de kellik problemidir. Peki, pilav tüketiminin kellik sorununu tetiklediği doğru mu? Prof. Dr. Canan Karatay, konuyla... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T11:22+0300

2024-06-25T11:22+0300

2024-06-25T11:22+0300

yaşam

kel

kellik

kellik nedeni

pilav

canan karatay

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Pilav, Prof. Dr. Canan Karatay'a göre erkeklerde saç dökülmesine neden oluyor. Kelliğin insülin değeri ile bağlantısı olduğunu belirten Karatay, D vitamini ve omega 3 yetersizliğinin de kelliğe neden olduğunu belirtiyor.Pirincin saç dökülmesine neden olduğunu aktaran Prof. Dr. Karatay, bunun tamamen bilimsel olduğunu ve kitabında yazdığını söyledi.Özellikle erkeklerin pilava daha düşkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karatay, saç dökülmesinin temel sebeplerinden biri olduğunu vurguladı.Saç dökülmesi sorunu yaşayan kişiler için önerilerde bulunan Prof. Dr. Karatay, erkeklerin bol bol tereyağı, zeytinyağı ve omega 3 alması gerektiğini belirtti. Bol bol D vitamini ve B12 takviyesi almaları gerektiğini ekledi.Aynı zamanda Karatay, "Saçınızın çıkmasını istiyorsanız cildinize iyi bakın, bol bol güneş banyosu yapın" diye konuştu.

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Sputnik Türkiye

kel, kellik, kellik nedeni, pilav, canan karatay