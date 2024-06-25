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Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı: 'Tamamen bilimsel'
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı: 'Tamamen bilimsel'
Sputnik Türkiye
Erkeklerin önemli sorunlarından biri de kellik problemidir. Peki, pilav tüketiminin kellik sorununu tetiklediği doğru mu? Prof. Dr. Canan Karatay, konuyla... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T11:22+0300
2024-06-25T11:22+0300
yaşam
kel
kellik
kellik nedeni
pilav
canan karatay
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Pilav, Prof. Dr. Canan Karatay'a göre erkeklerde saç dökülmesine neden oluyor. Kelliğin insülin değeri ile bağlantısı olduğunu belirten Karatay, D vitamini ve omega 3 yetersizliğinin de kelliğe neden olduğunu belirtiyor.Pirincin saç dökülmesine neden olduğunu aktaran Prof. Dr. Karatay, bunun tamamen bilimsel olduğunu ve kitabında yazdığını söyledi.Özellikle erkeklerin pilava daha düşkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karatay, saç dökülmesinin temel sebeplerinden biri olduğunu vurguladı.Saç dökülmesi sorunu yaşayan kişiler için önerilerde bulunan Prof. Dr. Karatay, erkeklerin bol bol tereyağı, zeytinyağı ve omega 3 alması gerektiğini belirtti. Bol bol D vitamini ve B12 takviyesi almaları gerektiğini ekledi.Aynı zamanda Karatay, "Saçınızın çıkmasını istiyorsanız cildinize iyi bakın, bol bol güneş banyosu yapın" diye konuştu.
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kel, kellik, kellik nedeni, pilav, canan karatay
kel, kellik, kellik nedeni, pilav, canan karatay

Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı: 'Tamamen bilimsel'

11:22 25.06.2024
© FlickrKel
Kel - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
© Flickr
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Erkeklerin önemli sorunlarından biri de kellik problemidir. Peki, pilav tüketiminin kellik sorununu tetiklediği doğru mu? Prof. Dr. Canan Karatay, konuyla ilgili merak edilenleri açıkladı.
Pilav, Prof. Dr. Canan Karatay'a göre erkeklerde saç dökülmesine neden oluyor. Kelliğin insülin değeri ile bağlantısı olduğunu belirten Karatay, D vitamini ve omega 3 yetersizliğinin de kelliğe neden olduğunu belirtiyor.
Pirincin saç dökülmesine neden olduğunu aktaran Prof. Dr. Karatay, bunun tamamen bilimsel olduğunu ve kitabında yazdığını söyledi.
Özellikle erkeklerin pilava daha düşkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karatay, saç dökülmesinin temel sebeplerinden biri olduğunu vurguladı.
Saç dökülmesi sorunu yaşayan kişiler için önerilerde bulunan Prof. Dr. Karatay, erkeklerin bol bol tereyağı, zeytinyağı ve omega 3 alması gerektiğini belirtti. Bol bol D vitamini ve B12 takviyesi almaları gerektiğini ekledi.
Aynı zamanda Karatay, "Saçınızın çıkmasını istiyorsanız cildinize iyi bakın, bol bol güneş banyosu yapın" diye konuştu.
Cansu Taşkın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
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