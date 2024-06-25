https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/besiktas-portekizli-yildiz-ile-anlasma-sagladi-1085208206.html
Beşiktaş, Portekizli yıldız ile anlaşma sağladı: İstanbul'a gelmesi bekleniyor
Beşiktaş, Portekizli yıldız ile anlaşma sağladı: İstanbul'a gelmesi bekleniyor
Sputnik Türkiye
Portekiz ekibi Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva'nın Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağlamak üzere İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T15:31+0300
2024-06-25T15:31+0300
2024-06-25T15:32+0300
spor
beşiktaş
benfica futbol takımı
portekizli
futbolcu
transfer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/19/1075755656_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_2580cee9ea496fe0ebd5ca9c66ceed99.jpg
Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva transferinde sona yaklaştı.Siyah-beyazlı ekibin 3 yıllık anlaşma sağladığı belirtilen Rafa Silva'nın İstanbul’a geleceği aktarıldı.Rafa Silva, Benfica'da geçen sezon 52 maçta 22 gol 15 asistlik performans sergiledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/fenerbahce-yeni-sezon-formalarini-tanitti-bir-dna-meselesi-1085183140.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/19/1075755656_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_0389a4974358416ef67a35364fbad924.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beşiktaş, benfica futbol takımı, portekizli, futbolcu, transfer
beşiktaş, benfica futbol takımı, portekizli, futbolcu, transfer
Beşiktaş, Portekizli yıldız ile anlaşma sağladı: İstanbul'a gelmesi bekleniyor
15:31 25.06.2024 (güncellendi: 15:32 25.06.2024)
Portekiz ekibi Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva'nın Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağlamak üzere İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva transferinde sona yaklaştı.
Siyah-beyazlı ekibin 3 yıllık anlaşma sağladığı belirtilen Rafa Silva'nın İstanbul’a geleceği aktarıldı.
Rafa Silva, Benfica'da geçen sezon 52 maçta 22 gol 15 asistlik performans sergiledi.