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Ekonomi Koordinasyon Kurulu enflasyonun gerilemesiyle ilgili tarih verdi
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Beşiktaş, Portekizli yıldız ile anlaşma sağladı: İstanbul'a gelmesi bekleniyor
Beşiktaş, Portekizli yıldız ile anlaşma sağladı: İstanbul'a gelmesi bekleniyor
Sputnik Türkiye
Portekiz ekibi Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva'nın Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağlamak üzere İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
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Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva transferinde sona yaklaştı.Siyah-beyazlı ekibin 3 yıllık anlaşma sağladığı belirtilen Rafa Silva'nın İstanbul’a geleceği aktarıldı.Rafa Silva, Benfica'da geçen sezon 52 maçta 22 gol 15 asistlik performans sergiledi.
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beşiktaş, benfica futbol takımı, portekizli, futbolcu, transfer
beşiktaş, benfica futbol takımı, portekizli, futbolcu, transfer

Beşiktaş, Portekizli yıldız ile anlaşma sağladı: İstanbul'a gelmesi bekleniyor

15:31 25.06.2024 (güncellendi: 15:32 25.06.2024)
© İHABeşiktaş, stadyum
Beşiktaş, stadyum - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
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Portekiz ekibi Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva'nın Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağlamak üzere İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva transferinde sona yaklaştı.
Siyah-beyazlı ekibin 3 yıllık anlaşma sağladığı belirtilen Rafa Silva'nın İstanbul’a geleceği aktarıldı.
Rafa Silva, Benfica'da geçen sezon 52 maçta 22 gol 15 asistlik performans sergiledi.
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