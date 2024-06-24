https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/fenerbahce-yeni-sezon-formalarini-tanitti-bir-dna-meselesi-1085183140.html

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı: 'Bir DNA meselesi'

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı: 'Bir DNA meselesi'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın, 2024-2025 sezonunda giyeceği formalar 'Bir DNA meselesi: Fenerbahçe'nin görkemli mazisine saygı duruşu' sloganı taşıyan özel... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

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dna

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Fenerbahçe yeni sezon formalarının, PUMA tarafından 'Bir DNA meselesi: Fenerbahçe'nin görkemli mazisine saygı duruşu' sloganını taşıyan özel bir animasyon filmiyle beğeniye sunulduğunu belirtti.Açıklamada, animasyon filminde Galip Kulaksızoğlu, Zeki Rıza Sporel, Cihat Arman, Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu, Cemil Turan, Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman, Oğuz Çetin, Toni Schumacher, Todor Veselinovic, Jay-Jay Okocha, Alex de Souza, Deivid de Souza, Semih Şentürk, Diego Lugano, Pierre van Hooijdonk, Stephen Appiah, Volkan Demirel, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci ve Jose Mourinho çizimlerine yer verildiğinin de altı çizildi.Kulüp, iç sahada giyileceğini açıkladığı çubuklu formanın ensesinde 'Yaşa Fenerbahçe' detayının olduğunu vurgularken, beyaz formanın ise deplasman maçlarında giyileceğini ifade etti.Fenerbahçe'nin bu sezon giyeceği alternatif formanın ise lacivert renkte olacağı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/hull-citynin-futbolcusu-resmen-amedsporda-1085179683.html

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