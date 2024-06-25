https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/benzin-ve-motorine-zam-geldi-1085192385.html
Benzin ve motorine zam geldi
Benzin ve motorine zam geldi
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmanın ardından gece yarısından itibaren benzin grubunda 2 TL, motorin grubunda 1,68 TL fiyat artışı meydana geldi. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T09:12+0300
2024-06-25T09:12+0300
2024-06-25T09:12+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
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motorin
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları takip ediliyor.Gece yarısından itibaren benzin grubunda 2 TL, motorin grubunda 1,68 TL fiyat artışı meydana geldi.Artış pompa satış fiyatlarına yansıdı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.34 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 42.26 liradan satılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/milyonlarca-memur-ve-emeklinin-gozu-3-temmuzda-ne-oranda-zam-bekleniyor-1085189677.html
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benzin ve motorine zam geldi, 25 haziran 2024 akaryakıt fiyatları, benzin fiyatları
benzin ve motorine zam geldi, 25 haziran 2024 akaryakıt fiyatları, benzin fiyatları
Benzin ve motorine zam geldi
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmanın ardından gece yarısından itibaren benzin grubunda 2 TL, motorin grubunda 1,68 TL fiyat artışı meydana geldi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları takip ediliyor.
Gece yarısından itibaren benzin grubunda 2 TL, motorin grubunda 1,68 TL fiyat artışı meydana geldi.
Artış pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.34 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 42.26 liradan satılıyor.