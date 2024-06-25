https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/bdt-genel-sekreteri-lebedev-nukleer-silahlarla-oynamak-cok-tehlikeli-bir-egilimdir-1085218116.html
BDT Genel Sekreteri Lebedev: Nükleer silahlarla oynamak çok tehlikeli bir eğilimdir
BDT Genel Sekreteri Lebedev: Nükleer silahlarla oynamak çok tehlikeli bir eğilimdir
Sputnik Türkiye
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Genel Sekreteri Sergey Lebedev, Nükleer silahlarla oynamanın çok tehlikeli bir eğilim olduğunu vurguladı. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T19:43+0300
2024-06-25T19:43+0300
2024-06-25T19:43+0300
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sergey lebedev
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2000-2007 döneminde Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü görevinde olan BDT Genel Sekreteri Orgeneral Lebedev, Primakov Okumaları Forumu'nda Batı’nın nükleer silahların olası kullanımını gündeme getirmesini Sputnik’e yorumladı.Lebedev, “Bu çok tehlikeli bir eğilimdir. Birçok politikacı nükleer silahlarla oynanan böyle bir oyunun tehlikelerine dikkat çekiyor. Ve bu noktada biz elbette öncelikle Rusya Federasyonu yönetiminin pozisyonunu dikkate almalıyız. Devlet Başkanı (Vladimir) Putin de son haftalarda defalarca, dünyada gerilim yaratma öncüsünün bizim olmadığımızı söyledi. Üstelik biz asla nükleer silahları ilk kullanan olmak istediğimizi de söylemedik” dedi ve şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/putin-rusyanin-baris-onerisi-ukraynadaki-catismanin-sona-erdirilmesini-ongoruyor-1085196599.html
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rusya, bdt, bağımsız devletler topluluğu (bdt), sergey lebedev, uluslararası primakov okumaları forumu, nükleer silah
rusya, bdt, bağımsız devletler topluluğu (bdt), sergey lebedev, uluslararası primakov okumaları forumu, nükleer silah
BDT Genel Sekreteri Lebedev: Nükleer silahlarla oynamak çok tehlikeli bir eğilimdir
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Genel Sekreteri Sergey Lebedev, Nükleer silahlarla oynamanın çok tehlikeli bir eğilim olduğunu vurguladı.
2000-2007 döneminde Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü görevinde olan BDT Genel Sekreteri Orgeneral Lebedev, Primakov Okumaları Forumu'nda Batı’nın nükleer silahların olası kullanımını gündeme getirmesini Sputnik’e yorumladı.
Lebedev, “Bu çok tehlikeli bir eğilimdir. Birçok politikacı nükleer silahlarla oynanan böyle bir oyunun tehlikelerine dikkat çekiyor. Ve bu noktada biz elbette öncelikle Rusya Federasyonu yönetiminin pozisyonunu dikkate almalıyız. Devlet Başkanı (Vladimir) Putin de son haftalarda defalarca, dünyada gerilim yaratma öncüsünün bizim olmadığımızı söyledi. Üstelik biz asla nükleer silahları ilk kullanan olmak istediğimizi de söylemedik” dedi ve şöyle devam etti:
Bir zamanlar biz, nükleer silahların ilk kez kullanılmaması ilkesini ilan etmiştik. Fakat aynı zamanda son aylarda Rusya Devlet Başkanı düzeyinde de, Savunma Bakanı düzeyinde de, Dışişleri Bakanı düzeyinde de Rusya Federasyonu’nun devlet olarak varlığına yönelik bir tehdidin ortaya çıkması durumunda ülkemizin egemenliğini ve bütünlüğünü korumak için elbette, aralarında nükleer silahların da bulunduğu her türlü önleme başvurmak zorunda kalacağımızı da söyledik.