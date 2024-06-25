https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/bdt-genel-sekreteri-lebedev-nukleer-silahlarla-oynamak-cok-tehlikeli-bir-egilimdir-1085218116.html

BDT Genel Sekreteri Lebedev: Nükleer silahlarla oynamak çok tehlikeli bir eğilimdir

BDT Genel Sekreteri Lebedev: Nükleer silahlarla oynamak çok tehlikeli bir eğilimdir

Sputnik Türkiye

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Genel Sekreteri Sergey Lebedev, Nükleer silahlarla oynamanın çok tehlikeli bir eğilim olduğunu vurguladı. 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T19:43+0300

2024-06-25T19:43+0300

2024-06-25T19:43+0300

dünya

rusya

bdt

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

sergey lebedev

uluslararası primakov okumaları forumu

nükleer silah

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2000-2007 döneminde Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü görevinde olan BDT Genel Sekreteri Orgeneral Lebedev, Primakov Okumaları Forumu'nda Batı’nın nükleer silahların olası kullanımını gündeme getirmesini Sputnik’e yorumladı.Lebedev, “Bu çok tehlikeli bir eğilimdir. Birçok politikacı nükleer silahlarla oynanan böyle bir oyunun tehlikelerine dikkat çekiyor. Ve bu noktada biz elbette öncelikle Rusya Federasyonu yönetiminin pozisyonunu dikkate almalıyız. Devlet Başkanı (Vladimir) Putin de son haftalarda defalarca, dünyada gerilim yaratma öncüsünün bizim olmadığımızı söyledi. Üstelik biz asla nükleer silahları ilk kullanan olmak istediğimizi de söylemedik” dedi ve şöyle devam etti:

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rusya, bdt, bağımsız devletler topluluğu (bdt), sergey lebedev, uluslararası primakov okumaları forumu, nükleer silah