https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/bahceli-grup-toplantisi-sonrasi-rahatsizlandi-1085200247.html

Bahçeli grup toplantısı sonrası rahatsızlandı

Bahçeli grup toplantısı sonrası rahatsızlandı

Sputnik Türkiye

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, toplantı sonrasında rahatsızlık yaşadı. 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T12:51+0300

2024-06-25T12:51+0300

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme yönelik konuştu. Grup toplantısı Bahçeli'nin tansiyon rahatsızlığı sebebiyle gecikmeli başlarken prompter kullanmayan Bahçeli'nin konuşmasını oturarak yaptığı görüldü.Konuşma bittikten sonra bir süre yerinden kalkamayan Bahçeli'nin yürümesine beraberindeki parti yöneticileri yardımcı oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/devlet-bahceli-rusyanin-davet-edilmedigi-bir-baris-zirvesi-tertip-etmek-hangi-akla-hizmettir-1085198865.html

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bahçeli tansiyon,bahçeli rahatsızlandı,bahçeli son dk