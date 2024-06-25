https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/bahceli-grup-toplantisi-sonrasi-rahatsizlandi-1085200247.html
Bahçeli grup toplantısı sonrası rahatsızlandı
Bahçeli grup toplantısı sonrası rahatsızlandı
Sputnik Türkiye
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, toplantı sonrasında rahatsızlık yaşadı. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T12:51+0300
2024-06-25T12:51+0300
2024-06-25T13:13+0300
politika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme yönelik konuştu. Grup toplantısı Bahçeli'nin tansiyon rahatsızlığı sebebiyle gecikmeli başlarken prompter kullanmayan Bahçeli'nin konuşmasını oturarak yaptığı görüldü.Konuşma bittikten sonra bir süre yerinden kalkamayan Bahçeli'nin yürümesine beraberindeki parti yöneticileri yardımcı oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/devlet-bahceli-rusyanin-davet-edilmedigi-bir-baris-zirvesi-tertip-etmek-hangi-akla-hizmettir-1085198865.html
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bahçeli tansiyon,bahçeli rahatsızlandı,bahçeli son dk
bahçeli tansiyon,bahçeli rahatsızlandı,bahçeli son dk
Bahçeli grup toplantısı sonrası rahatsızlandı
12:51 25.06.2024 (güncellendi: 13:13 25.06.2024)
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, toplantı sonrasında rahatsızlık yaşadı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme yönelik konuştu. Grup toplantısı Bahçeli'nin tansiyon rahatsızlığı sebebiyle gecikmeli başlarken prompter kullanmayan Bahçeli'nin konuşmasını oturarak yaptığı görüldü.
Konuşma bittikten sonra bir süre yerinden kalkamayan Bahçeli'nin yürümesine beraberindeki parti yöneticileri yardımcı oldu.