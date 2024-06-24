AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ocak'tan anız yangınlarına ilişkin açıklama

"Sayın Tanrıkulu, 21 Haziran'da bir tweet atıyor. Diyor ki, 'Devletin hiçbir kurumu, hükümetin hiçbir yetkilisi yangın alanında yoktu.' Bu milletin seçtiği bir vekil. Her şey ortadayken, oradaki fotoğrafta Vali de Kaymakam da AK Parti İl Başkanı da İlçe Başkanı da teşkilatı da Orman Müdürü de AFAD Müdürü de Jandarma Komutanı da var. Bunların hepsi varken, bir milletvekili nasıl yangın başladığı andan itibaren 'Biz hiçbir şey görmedik.' diyebiliyor. Sayın Vekilimiz Tanrıkulu niye o gece gelmedi olay mahalline? Ayrıca, büyük bir felaket yaşanmış, herkes büyük bir acı yaşıyor, hayvanlar için su isteniyor ve Büyükşehir Belediyesi su göndermekten imtina ediyor. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Acının dili, dini, ırkı yoktur. Acı, acıdır. Kimse bu felaketin meydana gelmesini istemedi. En az hasarla atlatılması için devlet bütün kurumlarıyla bu işin üstündeydi ve üstünde olmaya devam ediyor. Devletimiz hasar çalışmalarını tamamladı. Bundan sonra bu tür yangınların olmaması için herkesin duyarlı olması gerekiyor."