https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/yasa-disi-yollarla-yunanistana-gecmeye-calisan-5i-feto-uyesi-9-kisi-yakalandi-1084926490.html
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ üyesi 9 kişi yakalandı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ üyesi 9 kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişinin Edirne'de yakalandığını duyurdu. 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T15:06+0300
2024-06-17T15:06+0300
2024-06-17T15:06+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
fetö
yunanistan
sınır
terör
terör örgütü
yasa dışı
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MSB'den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/milli-savunma-bakanligi-irak-ve-suriyenin-kuzeyinde-17-pkkli-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1084878590.html
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milli savunma bakanlığı (msb), fetö, yunanistan, sınır, terör, terör örgütü, yasa dışı
milli savunma bakanlığı (msb), fetö, yunanistan, sınır, terör, terör örgütü, yasa dışı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ üyesi 9 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişinin Edirne'de yakalandığını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:
Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.