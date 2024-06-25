https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/alvaro-moratadan-fenerbahce-hamlesi-1085188313.html

Alvaro Morata'dan Fenerbahçe hamlesi

Alvaro Morata'dan Fenerbahçe hamlesi

Sputnik Türkiye

İsmi sarı lacivertli takımla anılan yıldız forvet Alvaro Morata'nın Fenerbahçe hamlesi taraftarları heyecanlandırdı. 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T07:01+0300

2024-06-25T07:01+0300

2024-06-25T07:01+0300

spor

jose mourinho

fenerbahçe

alvaro morata

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Adı Fenerbahçe ile anılan İspanyol golcü Alvaro Morata, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun paylaşımını beğendi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı lacivertli takımdaki ilk antrenman günü öncesi takım otobüsünden 'Sahada olmak için sabırsızlanıyorum' paylaşımı yaptı.Portekizli çalıştırıcının bu paylaşımı, çok sayıda beğeni alırken eski öğrencisi Alvaro Morata da paylaşımı beğenen isimler arasında yer aldı.Alvaro Morata kimdir? Alvaro Morata, 23 Ekim 1992 yılında İspanya'nın Madrid şehrinde dünyaya gelmiştir. Santrfor pozisyonunda oynayan İspanyol millî futbolcudur. La Liga ekiplerinden Atlético Madrid'de forma giymektedir.Kariyerine La Liga kulübü Real Madrid'de başlayan Morata, 2010 yılının sonlarında A takımla ilk maçına çıktı.2013-14 UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra 2014 yılında 20 milyon Euro karşılığında Serie A kulübü Juventus'a transfer oldu ve kulüple geçirdiği her iki sezonda da yerel lig ve Coppa Italia şampiyonluklarını kazandı.Real Madrid tarafından 30 milyon Avro karşılığında geri alındıktan sonra 2016-17 sezonunda La Liga şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.2017 yılında Premier League kulübü Chelsea'ye yaklaşık 60 milyon Avroluk kulüp rekoru bir ücret karşılığında katıldı.Alvaro Morata, Ocak 2019'da İspanya'ya dönerek Atlético Madrid'e kiralık olarak katıldı ve 1 Temmuz 2020'de kalıcı olarak kulübe katıldı.Morata, 2020'den 2022'ye kadar Juventus'ta kiralık olarak bir dönem daha geçirdi ve Atlético Madrid'de devam etmeden önce Supercoppa Italiana'yı kazandı.Morata, gençlik düzeyinde İspanya için 34 kez millî formayı giydi ve ülkesinin 2013 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nı kazanmasına yardımcı oldu.A millî formayla ilk maçına 2014 yılında çıktı ve İspanya'yı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda temsil etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/fenerbahcede-jose-mourinho-yonetiminde-ilk-antrenman-1085186991.html

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