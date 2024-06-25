https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-iyi-partili-comez-hakkinda-suc-duyurusu-1085225429.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan İYİ Partili Çömez hakkında suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan İYİ Partili Çömez hakkında suç duyurusu

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yönelik açıklama yaptı. Bakanlık... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T23:27+0300

2024-06-25T23:27+0300

2024-06-25T23:27+0300

türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

suç

suç duyurusu

iyi parti

turhan çömez

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, haklarında koruma kararı olan ve kuruluştan izinsiz ayrılan iki çocukla sosyal medya hesabından yayın yapan İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakanlık, Çömez'in sosyal medya hesabından yaptığı yayına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Çömez'in, haklarında koruma kararı olan ve kuruluştan izinsiz ayrılan iki çocukla kurgulanmış ve yasa dışı bir yayın gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, yayındaki iddialarla ilgili halihazırda adli ve hukuki süreçlerin devam ettiği bildirildi.Açıklamada, "Ancak Turhan Çömez, çocuklarımızla bu yayını gerçekleştirerek hem devam etmekte olan adli ve hukuki süreçlerin güvenliğini tehlikeye sokmuştur hem de çocuklarımızın daha fazla zarar görmesine sebep olmuştur. Gizlilikle ve titizlikle yürütülen soruşturmalara dair bilgileri bu şekilde yayınlayan bu kişinin çocukların can güvenliğini tehlikeye attığı unutulmamalıdır" ifadeleri kullanıldı.Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereği Bakanlığın tüm çocukların üstün yararını gözettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-izmirdeki-cocuk-istismarina-iliskin-aciklama-1084778266.html

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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, suç, suç duyurusu, iyi parti, turhan çömez