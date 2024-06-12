https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-izmirdeki-cocuk-istismarina-iliskin-aciklama-1084778266.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan İzmir'deki çocuk istismarına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan İzmir'deki çocuk istismarına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan İzmir'deki çocuk istismarına ilişkin "Suç duyurusunun ardından adli işlemler başlatılmış olup, acil koruma kararı... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T22:51+0300

2024-06-12T22:51+0300

2024-06-12T22:51+0300

türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

izmir

çocuk

çocuk istismarı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk için acil koruma kararı çıkarıldığını, suçluların en ağır cezayı alması için dava sürecinin sonuna kadar takipçisi olunacağını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, İzmir'de 13 yaşındaki çocuğa istismar olayının emniyet birimlerine intikal etmesiyle Bakanlığa bağlı ekiplerin ivedilikle harekete geçtiği belirtildi.Olayla ilgili suç duyurusunun ardından adli işlemlere başlandığı ve çocuk için acil koruma kararı çıkarıldığı belirtilen açıklamada, değerlendirmeler sonucu danışmanlık ve sağlık tedbiri kararıyla mağdur çocuğun annesine teslim edildiği kaydedildi.Çocuğun ihtiyaçları için ailenin Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden faydalandırılması kararı alındığı, Bakanlık avukatlarınca davaya müdahillik talebinde bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, suçluların en ağır cezayı alması için, Bakanlığın dava sürecini sonuna kadar takip edeceği de bildirildi.

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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, izmir, çocuk, çocuk istismarı