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Hande Fırat: ABD açık açık uyarıldı, 'kafa kafaya geliriz' denildi
Hande Fırat: ABD açık açık uyarıldı, 'kafa kafaya geliriz' denildi
Sputnik Türkiye
Gazeteci Hande Fırat, "Son dönemde ABD ile yapılan görüşmelerde Ankara açık açık, “Gelişmeleri CENTCOM üzerinden okuyorsunuz. Devletleşme çabalarını ve... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T09:43+0300
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türkiye
hande fırat
suriye
seçim
terör örgütü
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Hande Fırat, Erdoğan'ın gazetecilere açıklama yaptığını belirtti ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere uçakta, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütünün sözde seçim girişimi için bu açıklamaları yaptı. Peki, arka planda ne oldu, Türkiye nasıl bir yol izledi?" dedi.Hürriyet yazarı Hande Fırat, konuya ilişkin Türrkiye'nin tavrına ilişkin şu notlarını aktardı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/cumhurbaskani-erdogan-gazetecilerin-sorularini-yanitladi-cumhur-ittifaki-bir-altili-masa-degildir-1084883347.html
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hande fırat, suriye, seçim, terör örgütü, recep tayyip erdoğan
hande fırat, suriye, seçim, terör örgütü, recep tayyip erdoğan

Hande Fırat: ABD açık açık uyarıldı, 'kafa kafaya geliriz' denildi

09:43 21.06.2024
© AA / TCCB / Murat KulaRecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© AA / TCCB / Murat Kula
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Gazeteci Hande Fırat, "Son dönemde ABD ile yapılan görüşmelerde Ankara açık açık, “Gelişmeleri CENTCOM üzerinden okuyorsunuz. Devletleşme çabalarını ve siyaseti görmüyorsunuz” dedi. “Seçimlere izin verilmesi halinde bölgede Türkiye ile ABD kafa kafaya gelir” uyarısı açıkça iletildi." dedi.
Hande Fırat, Erdoğan'ın gazetecilere açıklama yaptığını belirtti ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere uçakta, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütünün sözde seçim girişimi için bu açıklamaları yaptı. Peki, arka planda ne oldu, Türkiye nasıl bir yol izledi?" dedi.
Hürriyet yazarı Hande Fırat, konuya ilişkin Türrkiye'nin tavrına ilişkin şu notlarını aktardı:

"Daha önce de bu köşenin okurlarına Türkiye’nin, tüm aktörlere bu seçimlerin yapılmasına müsaade etmeyeceğini ilettiğini duyurmuştuk. Bir anlamda Türkiye tam saha pres uyguladı. Ülkelerin istihbarat örgütleri de özel notla uyarıldılar. Ankara’nın bundan sonraki beklentisi seçimlerin iptal edilmesi. Bu nedenle de çalışmalar bitmiş değil. Durum son dönemde ABD açısından da karışık. ABD içinde de farklı görüşler ve arayışlar var. Kuzey Suriye dosyası CENTCOM’da. Son dönemde ABD ile yapılan görüşmelerde Ankara açık açık, “Gelişmeleri CENTCOM üzerinden okuyorsunuz. Devletleşme çabalarını ve siyaseti görmüyorsunuz” dedi. Amerikalı yetkililerin haberlerinin olmadığını söylemeleri üzerine ise, “Seçimlere izin verilmesi ve devletleşme çabaları sürerse, bölgede Türkiye ile ABD kafa kafaya gelir” uyarısı açıkça iletildi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamada bulundu ve soruları yanıtladı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2024
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Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı: 'Cumhur İttifakı bir altılı masa değildir'
15 Haziran , 14:20
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