https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/2025-oncesi-7-ulke-secime-gidiyor-1085201527.html

2025 öncesi 7 ülke seçime gidiyor

2025 öncesi 7 ülke seçime gidiyor

Sputnik Türkiye

2025 yılı öncesi 7 ülkede seçim maratonu yaşanacak. Fransa, ABD, İngiltere, Avusturya, İran, Romanya ve Litvanya'da seçim heyecanı yaşanacak. 25.06.2024, Sputnik Türkiye

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2024 yılının ilk 6 ayı tamamlanırken, birçok ülke için 2025 öncesi seçim heyecanı yaşanacak. Fransa ve İngiltere erken seçimlere giderken, Romanya'da seçmenler parlamento ve başkanlık seçimi için bu yıl iki kez oy pusulasına çağırılacak. 5 Kasım'da merakla beklenen ABD seçimleri için de geri sayım başladı. İran'da cumhurbaşkanlığı seçimi ise Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından 28 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/trumpin-danismanlari-ukraynadaki-catismayi-sona-erdirecek-plani-acikladi-1085201574.html

litvanya

ingiltere

fransa

avusturya

iran

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seçim, erken seçim, sandık, litvanya, abd seçimleri, ingiltere, fransa, avusturya, iran