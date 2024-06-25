https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/2025-oncesi-7-ulke-secime-gidiyor-1085201527.html
2025 öncesi 7 ülke seçime gidiyor
2025 öncesi 7 ülke seçime gidiyor
Sputnik Türkiye
2025 yılı öncesi 7 ülkede seçim maratonu yaşanacak. Fransa, ABD, İngiltere, Avusturya, İran, Romanya ve Litvanya'da seçim heyecanı yaşanacak. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T13:11+0300
2024-06-25T13:11+0300
2024-06-25T13:17+0300
dünya
seçim
erken seçim
sandık
litvanya
abd seçimleri
ingiltere
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avusturya
iran
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2024 yılının ilk 6 ayı tamamlanırken, birçok ülke için 2025 öncesi seçim heyecanı yaşanacak. Fransa ve İngiltere erken seçimlere giderken, Romanya'da seçmenler parlamento ve başkanlık seçimi için bu yıl iki kez oy pusulasına çağırılacak. 5 Kasım'da merakla beklenen ABD seçimleri için de geri sayım başladı. İran'da cumhurbaşkanlığı seçimi ise Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından 28 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/trumpin-danismanlari-ukraynadaki-catismayi-sona-erdirecek-plani-acikladi-1085201574.html
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seçim, erken seçim, sandık, litvanya, abd seçimleri, ingiltere, fransa, avusturya, iran
seçim, erken seçim, sandık, litvanya, abd seçimleri, ingiltere, fransa, avusturya, iran
2025 öncesi 7 ülke seçime gidiyor
13:11 25.06.2024 (güncellendi: 13:17 25.06.2024)
2025 yılı öncesi 7 ülkede seçim maratonu yaşanacak. Fransa, ABD, İngiltere, Avusturya, İran, Romanya ve Litvanya'da seçim heyecanı yaşanacak.
2024 yılının ilk 6 ayı tamamlanırken, birçok ülke için 2025 öncesi seçim heyecanı yaşanacak.
Fransa ve İngiltere erken seçimlere giderken, Romanya'da seçmenler parlamento ve başkanlık seçimi için bu yıl iki kez oy pusulasına çağırılacak.
5 Kasım'da merakla beklenen ABD seçimleri için de geri sayım başladı.
İran'da cumhurbaşkanlığı seçimi ise Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından 28 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.