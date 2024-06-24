https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/yok-baskani-ozvar-diploma-kiymetlidir-ama-tek-basina-her-kapiyi-acabilecek-bir-anahtar-degildir-1085163006.html

YÖK Başkanı Özvar: 'Diploma kıymetlidir ama tek başına her kapıyı açabilecek bir anahtar değildir'

YÖK Başkanı Özvar: 'Diploma kıymetlidir ama tek başına her kapıyı açabilecek bir anahtar değildir'

Sputnik Türkiye

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Diploma kıymetlidir ama tek başına her kapıyı açabilecek bir anahtar değildir" dedi. 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T13:27+0300

2024-06-24T13:27+0300

2024-06-24T13:27+0300

türkiye

erol özvar

diploma

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

odtü

orta doğu teknik üniversitesi (odtü)

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezinde başlayan "Uluslararası Kariyer Günleri" kapsamında düzenlenen "Kariyer Planlamayı Yeniden Şekillendirme: Boşlukları Kapatma" başlıklı konferansta konuştu. Özvar, üniversite hayatının son derece kıymetli olduğunu ve öğrencilere çok şey kattığını ifade etti."Üniversite hayatını her anlamda büyük bir tecrübe olarak görmek gerekir""Üniversitede elde edilen akademik ve teorik birikim gençlerin geleceği açısından fevkalade mühimdir. Ancak üniversite hayatını bununla sınırlı görmemek lazım" diye konuşan Özvar, şunları aktardı:"Diploma evet kıymetlidir ama tek başına her kapıyı açabilecek bir anahtar değildir. Bir başka ifadeyle üniversite eğitimi bir diploma sağlar ama doğrudan bir meslek kazandırmaz. Bu gerçeğin bilincinde olarak hem veliler olarak hem öğrenciler olarak hareket etmek zorundayız. Üniversite hayatını her anlamda büyük bir tecrübe olarak görmek gerekir. Üniversiteler, ders dışı kazanımların elde edildiği, kültürel ve sosyal becerilerin geliştirildiği insana yeni ufuklar kazandıran kurumlardır. Hangi üniversitede ve hangi bölümde okursa okusun gençler kendilerini geliştirmekten ve yeni kazanımlar elde etmekten asla vazgeçmemelidir. Teoriye dayalı öğrenmelerin yanında kendilerini geleceğe hazırlayacak uygulamalara ve ders dışı kazanımlara önem vermelidir."

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erol özvar, diploma, yök, yükseköğretim kurulu (yök), odtü, orta doğu teknik üniversitesi (odtü)