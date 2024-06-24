Marmara Denizi açıklarında uçan balık yakalandı: Müzeye koyulacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Raylı sistemlerde artan kazalar ve nedenleri
07:03
4 dk
SESLİ HABER
‘Avrupa Birliği zehirli bir oluşum’
07:25
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de engelli olmak
07:44
8 dk
SESLİ HABER
Sigaraya savaş açan köy
08:02
2 dk
SESLİ HABER
Rus ordusuna teslim olan Ukraynalı esir anlattı
08:28
2 dk
SESLİ HABER
Çin’den G7 ortak bildirisine tepki
08:52
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanı açıkladı: Sohbet botları insanları manipüle etmeyi öğrendi
09:04
2 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem başlıyor
09:16
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
11 dk
SESLİ HABER
EURO 2024'te UEFA'ya şaşırtan başvuru
09:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
4 milyon emekli çalışmak zorunda
11:09
2 dk
SESLİ HABER
Alman medyası yazdı: Scholz’dan ABD’ye gizli anlaşma önerisi
11:21
3 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en tehlikeli maddesi: 5 dakika bakmak 2 günde öldürüyor
11:34
3 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
11:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
‘ABD Türkiye'den intikam almaya başlıyor’
12:09
4 dk
SESLİ HABER
Türk lirası için dikkat çeken analiz
12:19
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en değerli futbol takımları açıklandı
12:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlara göre yiyecek ve içecek alanında en iyi 13 uluslararası şehir
15:10
1 dk
SESLİ HABER
‘Naziler tüm Sovyet halkını yok etmeyi planlıyordu’
15:21
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de bir ev fiyatına tatil, peki dünyada ne kadar?
15:34
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Arkoç: 'Kendi tarihimizi başkalarından okumamamız gerektiğini düşünüyorum'
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Araştırmacı yazar Erkut Özal: 'İnsan aslında homo fictus. Hikaye anlatmak genlerimizde var'
17:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Moskova ve Ankara, gaz dağıtım merkezi çalışmaları yürütüyor
18:10
4 dk
SESLİ HABER
Arda Güler dev kulüplerin yakın takibinde
18:26
2 dk
SESLİ HABER
En zengin geçmişe sahip ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada?
18:54
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
19:04
39 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan BRICS yorumu
19:49
4 dk
SESLİ HABER
Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı: Dünyadaki tek örneği Türkiye'de
20:04
2 dk
SESLİ HABER
‘Avrupa Birliği zehirli bir oluşum’
20:22
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kötü kokan çiçeği Londra’da açtı
20:42
1 dk
SESLİ HABER
En güzel 100 vegan yiyecek listesinde Türkiye’den 9 lezzet
21:03
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de engelli olmak
21:30
8 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
22:04
3 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakan Yardımcısının dedeleri Nazi Almanyası'nda subaydı
22:34
1 dk
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
23:05
5 dk
SESLİ HABER
Doğum yapan kadınlara yeni destek paketinde neler var?
23:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'200 lira bozuk para niyetine geçiyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni sistemde mesleki eğitim tartışması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Vergi düzenlemesi içeriği
12:05
83 dk
HABER MASASI
Son dönemlerde Türkiye'de artan orman yangınları
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/marmara-denizi-aciklarinda-ucan-balik-yakalandi-muzeye-koyulacak--1085156193.html
Marmara Denizi açıklarında uçan balık yakalandı: Müzeye koyulacak
Marmara Denizi açıklarında uçan balık yakalandı: Müzeye koyulacak
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi Adalar açıklarında balıkçılar tarafından uçak balık yakalandı. Uzun süredir Marmara Denizi’nde uçan balıkların bulunmadığını belirten Balıkçı... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T11:15+0300
2024-06-24T11:15+0300
türkiye
balık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/18/1085158005_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d8d9d4c322be8483ce1a9394a5bf1ad2.jpg
Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte Marmara Denizi'nde farklı balık türleri çoğalmaya başladı. Okyanus üzerinden çıkan balıklar Ege ve Akdeniz üzerinden Çanakkale Boğazı'nı geçerek Marmara Denizi’ne ulaşıyor. Aslan balığı, balon balığı, trakonya balığının ardından Marmara Denizi’nde uçan balık da görülmeye başlandı.Uzun süre uçabiliyorUzun süre havada kalma özelliğine sahip uçan balık, kanatları ve gövde yapısı ile adeta bir uçağı andırıyor. Sırtının yılan derisine benzemesi de uçan balığı görenleri bir hayli şaşırtıyor. Hava sıcaklıklarının artması, deniz suyunun ısınması ile birlikte Marmara Denizi’ne farklı balık türlerinin giriş yaptığının altını çizen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, “Aslan, balon ve trakonya balığının ardından uçan balık da Marmara Denizi’nde görülmeye başlandı. Okyanusları geçerek farklı balık türleri artık Marmara Denizi’ne giriş yapıyor. Sıcaklıklar bu şekilde artmaya devam ederse Marmara Denizi'nde bu tür balıkları daha çok görebiliriz” diye konuştu.Vatandaşları uyardı: Zehirli balıklar var Yaz mevsimi ile birlikte deniz sezonunun da açıldığını belirten Balcı, “Vatandaşlarımıza, gençlerimize buradan uyarım olacak. Farklı ve zehirli balık türleri denizlerimizde artık bulunuyor. Denize girerken dikkatli olmalıyız. Bilmediğimiz balık türlerine dokunmayalım. Bu balıkların içinde dikenli ve zehirli olan balıklarda var. Bununla ilgili dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum” dedi.Müzeye eklenecekMarmara Denizi’nde yakalanan uçan balık Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne katılacak. "Müzede olmayan bir kaç balıktan biri de uçan balıktı" diyen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, “3 binin üzerinde deniz canlısının bulunduğu müzeye uçan balık da eklendi. Müzemizde bulunan tüm balıklar Türk karasularında yakalanmıştı. Bir kaç tane eksik balık vardı. Bunlardan biri de uçan balıktı. Özellikle çocuklar uçan balığı televizyonlarda gördükleri için çok merak ediyorlardı. Şimdi müzemize gelip inceleme fırsatları da olacak. Uçan balıkta müzeye eklenecek” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/canakkalede-cikan-yanginda-952-futbol-sahasi-buyuklugundeki-alan-kule-donustu-1085155093.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/18/1085158005_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_15db7a08c3a69838c46ac2f2a33ca0cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
balık
balık

Marmara Denizi açıklarında uçan balık yakalandı: Müzeye koyulacak

11:15 24.06.2024
© İHA-AW232681uÇAN balık
uÇAN balık - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2024
© İHA-AW232681
Abone ol
Marmara Denizi Adalar açıklarında balıkçılar tarafından uçak balık yakalandı. Uzun süredir Marmara Denizi’nde uçan balıkların bulunmadığını belirten Balıkçı Kenan Balcı, havaların ısınması ile birlikte farklı tür balıkların gelmeye başladığını söyledi.
Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte Marmara Denizi'nde farklı balık türleri çoğalmaya başladı. Okyanus üzerinden çıkan balıklar Ege ve Akdeniz üzerinden Çanakkale Boğazı'nı geçerek Marmara Denizi’ne ulaşıyor. Aslan balığı, balon balığı, trakonya balığının ardından Marmara Denizi’nde uçan balık da görülmeye başlandı.

Uzun süre uçabiliyor

Uzun süre havada kalma özelliğine sahip uçan balık, kanatları ve gövde yapısı ile adeta bir uçağı andırıyor. Sırtının yılan derisine benzemesi de uçan balığı görenleri bir hayli şaşırtıyor. Hava sıcaklıklarının artması, deniz suyunun ısınması ile birlikte Marmara Denizi’ne farklı balık türlerinin giriş yaptığının altını çizen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, “Aslan, balon ve trakonya balığının ardından uçan balık da Marmara Denizi’nde görülmeye başlandı. Okyanusları geçerek farklı balık türleri artık Marmara Denizi’ne giriş yapıyor. Sıcaklıklar bu şekilde artmaya devam ederse Marmara Denizi'nde bu tür balıkları daha çok görebiliriz” diye konuştu.

Vatandaşları uyardı: Zehirli balıklar var

Yaz mevsimi ile birlikte deniz sezonunun da açıldığını belirten Balcı, “Vatandaşlarımıza, gençlerimize buradan uyarım olacak. Farklı ve zehirli balık türleri denizlerimizde artık bulunuyor. Denize girerken dikkatli olmalıyız. Bilmediğimiz balık türlerine dokunmayalım. Bu balıkların içinde dikenli ve zehirli olan balıklarda var. Bununla ilgili dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum” dedi.

Müzeye eklenecek

Marmara Denizi’nde yakalanan uçan balık Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne katılacak. "Müzede olmayan bir kaç balıktan biri de uçan balıktı" diyen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, “3 binin üzerinde deniz canlısının bulunduğu müzeye uçan balık da eklendi. Müzemizde bulunan tüm balıklar Türk karasularında yakalanmıştı. Bir kaç tane eksik balık vardı. Bunlardan biri de uçan balıktı. Özellikle çocuklar uçan balığı televizyonlarda gördükleri için çok merak ediyorlardı. Şimdi müzemize gelip inceleme fırsatları da olacak. Uçan balıkta müzeye eklenecek” şeklinde konuştu.
Çanakkale - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2024
TÜRKİYE
Çanakkale'de çıkan yangında 952 futbol sahası büyüklüğündeki alan küle dönüştü
10:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала