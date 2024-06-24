https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/yeni-kaledonyalilar-liderlerinin-somurgeci-fransa-tarafindan-tutuklanmasina-tepkili-1085167461.html

Yeni Kaledonyalılar, liderlerinin sömürgeci Fransa tarafından tutuklanmasına tepkili

Yeni Kaledonyalılar, liderlerinin sömürgeci Fransa tarafından tutuklanmasına tepkili

Sputnik Türkiye

Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesindeki sömürgesi Yeni Kaledonya'da, siyasi liderlerin 13 Mayıs'tan bu yana anayasal reform karşıtı protestoları organize... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T15:11+0300

2024-06-24T15:11+0300

2024-06-24T15:11+0300

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Yeni Kaledonya Yüksek Komiserliğinin yayımladığı bildiriye göre, Kanak lider Christian Tein'in de aralarında bulunduğu 7 bağımsızlık yanlısının tutuklu kalmak üzere Fransa'ya gönderilmesinin ardından Ada, şiddet olaylarına sahne oldu.Sömürgeci Fransız yönetiminin yerleşimcilere bölgesel seçimlere katılma hakkı tanıyarak Yeni Kaledonya'nın yerel halkı Kanakları seçimlerde etkisizleştirmek için hazırladığı anayasal reforma karşı çıkan bağımsızlık yanlılarının gözaltına alınması protesto olaylarına neden olurken başkent Noumea'daki bir polis merkezinin de aralarında bulunduğu bazı binalar ve araçlar ateşe verildi.Çıkan olaylarda bir kişinin yaralandığı bildirildi.Noumea'nın bazı bölgelerindeki okullarda eğitime ara verildi.Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'ta harekete geçmişti.Fransız hükümeti Yeni Kaledonya halkı Kanakların meşru taleplerini güç kullanarak bastırmak için bölgeye çok sayıda polis ve jandarma göndermiş ve olağanüstü hal ilan etmişti.Ada'da yaşanan olaylarda 2'si jandarma 9 kişi hayatını kaybetmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimler öncesi anayasal reform girişimini askıya aldığını duyurmuştu.Yeni Kaledonya'da yerleşimci Fransız seçmenlerin sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongrede kabul edilmesi gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/fransiz-kolonisi-yeni-kaledonyada-bagimsizlik-yanlisi-lider-hakkinda-tutuklama-karari-cikarildi-1085125593.html

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fransa, yeni kaledonya, sömürge, sömürgecilik, gözaltı, tutuklanma