Kuduz köpekleri taşıma davasında Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Boyacı serbest bırakıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Raylı sistemlerde artan kazalar ve nedenleri
07:03
4 dk
SESLİ HABER
‘Avrupa Birliği zehirli bir oluşum’
07:25
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de engelli olmak
07:44
8 dk
SESLİ HABER
Sigaraya savaş açan köy
08:02
2 dk
SESLİ HABER
Rus ordusuna teslim olan Ukraynalı esir anlattı
08:28
2 dk
SESLİ HABER
Çin’den G7 ortak bildirisine tepki
08:52
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanı açıkladı: Sohbet botları insanları manipüle etmeyi öğrendi
09:04
2 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem başlıyor
09:16
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
11 dk
SESLİ HABER
EURO 2024'te UEFA'ya şaşırtan başvuru
09:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
4 milyon emekli çalışmak zorunda
11:09
2 dk
SESLİ HABER
Alman medyası yazdı: Scholz’dan ABD’ye gizli anlaşma önerisi
11:21
3 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en tehlikeli maddesi: 5 dakika bakmak 2 günde öldürüyor
11:34
3 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
11:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
‘ABD Türkiye'den intikam almaya başlıyor’
12:09
4 dk
SESLİ HABER
Türk lirası için dikkat çeken analiz
12:19
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en değerli futbol takımları açıklandı
12:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlara göre yiyecek ve içecek alanında en iyi 13 uluslararası şehir
15:10
1 dk
SESLİ HABER
‘Naziler tüm Sovyet halkını yok etmeyi planlıyordu’
15:21
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de bir ev fiyatına tatil, peki dünyada ne kadar?
15:34
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Yelgin Arkoç Mesci: 'Kendi tarihimizi başkalarından okumamamız gerektiğini düşünüyorum'
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Araştırmacı yazar Erkut Özal: 'İnsan aslında homo fictus. Hikaye anlatmak genlerimizde var'
17:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Moskova ve Ankara, gaz dağıtım merkezi çalışmaları yürütüyor
18:10
4 dk
SESLİ HABER
Arda Güler dev kulüplerin yakın takibinde
18:26
2 dk
SESLİ HABER
En zengin geçmişe sahip ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada?
18:54
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
19:04
39 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan BRICS yorumu
19:49
4 dk
SESLİ HABER
Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı: Dünyadaki tek örneği Türkiye'de
20:04
2 dk
SESLİ HABER
‘Avrupa Birliği zehirli bir oluşum’
20:22
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kötü kokan çiçeği Londra’da açtı
20:42
1 dk
SESLİ HABER
En güzel 100 vegan yiyecek listesinde Türkiye’den 9 lezzet
21:03
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de engelli olmak
21:30
8 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
22:04
3 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakan Yardımcısının dedeleri Nazi Almanyası'nda subaydı
22:34
1 dk
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
23:05
5 dk
SESLİ HABER
Doğum yapan kadınlara yeni destek paketinde neler var?
23:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'200 lira bozuk para niyetine geçiyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni sistemde mesleki eğitim tartışması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Vergi düzenlemesi içeriği
12:05
83 dk
HABER MASASI
Son dönemlerde Türkiye'de artan orman yangınları
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İsrail burada her zaman uyguladığı soykırım tekniğini uygulayacak’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
En güzel 100 vegan yiyecek listesinde Türkiye’den 9 lezzet
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanı açıkladı: Sohbet botları insanları manipüle etmeyi öğrendi
18:12
2 dk
SESLİ HABER
4 milyon emekli çalışmak zorunda
18:27
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD Türkiye'den intikam almaya başlıyor’
18:36
4 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kötü kokan çiçeği Londra’da açtı
18:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan BRICS yorumu
19:15
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de bir ev fiyatına tatil, peki dünyada ne kadar?
19:25
4 dk
SESLİ HABER
‘Naziler tüm Sovyet halkını yok etmeyi planlıyordu’
19:37
4 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
19:50
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
20:08
39 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/yasama-tutunan-patiler-dernegi-baskani-boyaci-serbest-birakildi-1085182484.html
Kuduz köpekleri taşıma davasında Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Boyacı serbest bırakıldı
Kuduz köpekleri taşıma davasında Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Boyacı serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Hastalık taşıyan köpekleri Şanlıurfa'dan Ankara'ya getirdikleri iddiasıyla 8 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Yaşama Tutunan Patiler Derneği... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T22:44+0300
2024-06-24T22:48+0300
türkiye
kuduz
köpek
hayvan
hayvan hakları
buket özgünlü boyacı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/18/1085182698_0:0:750:423_1920x0_80_0_0_a832721c4a12149566ea4c6113dab71c.jpg
Hastalık taşıyan köpekleri Ankara'ya getirdiği iddia edilen 2 sanığın yargılanmasına başlandı.Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Boyacı ile tutuksuz sanık Muhammed Savaş Demir ve avukatları katıldı.Mahkeme hakiminin gelen evrakları okuması ve sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından savunmalara geçildi.Tutuklu sanık Buket Özgünlü Boyacı, sosyal medyada gördüğü paylaşımlar üzerine basın açıklaması yapmak amacıyla bazı gönüllüler, STK üyeleri ve Ankara Barosu avukatlarıyla Şanlıurfa'ya gitme kararı aldıklarını söyledi.Dernek çalışanıyla birlikte Siverek'teki bir hayvan barınağına gittiğini anlatan Boyacı, barınaktan sorumlu veteriner hekimin refakatinde burayı gezdiklerini belirtti.Veteriner hekime, "Hayvanları sahiplenebiliyor muyuz?" diye sorduğunu ifade eden Boyacı, "Veteriner hekim, ilçe tarım müdürünü arayarak icazet almasının ardından sahiplenebileceğimizi söyledi. Barınak görevlileri, veterinerin seçtiği köpekleri araca yükledi. Ben de bu esnada veteriner hekimin kendi el yazısıyla yazdığı sahiplenme tutanağını imzaladım" dedi.Sanık Boyacı, Siverek ilçesindeki barınağa gittiği sırada yol üzerinde herhangi bir kuduz ve karantina uyarı tabelasının olmadığını, polis veya jandarma kontrol noktasıyla karşılaşmadıklarını öne sürdü.Duruşma savcısının, "Hasta hayvanları yakındaki bir kliniğe götürmek yerine neden Ankara'ya götürmeyi seçtin?" sorusu üzerine Boyacı, "Yol üzerinde güvendiğim ve bildiğim veteriner yoktu. O yüzden tedavilerinin yapılması için Ankara'ya getirdim" yanıtını verdi.İki köpek yolda öldüTutuksuz sanık Muhammed Savaş Demir ise yaklaşık 4 yıldır evcil hayvan taşıma hizmeti verdiğini söyledi.Boyacı'nın araması üzerine Siverek'teki hayvan barınağına gittiğini anlatan Demir, "Barınakta hasta hayvanlar vardı. Buket, köpekleri sahiplenmek için veteriner hekimle görüşüyordu. Veteriner hekim gözetiminde yönetmeliğe uygun şekilde hayvanlar araca yüklendi. Daha sonra Ankara'ya gitmek üzere yola çıktım. Yol üzerinde herhangi bir karantina veya kuduz uyarı tabelası yoktu" ifadelerini kullandı.Şanlıurfa'dan Adana'ya kadar durmadan gittiğini belirten sanık Demir, "Adana'da köpeklere su vermek için durdum. Orada bir köpeğin öldüğünü gördüm. Sonra yola devam ettim ve Ankara'da derneğin veterinerine hayvanları teslim ettim. Burada bir köpeğin daha öldüğünü gördüm. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.Tanık beyanlarının ardından mütalaası için söz verilen duruşma savcısı, sanık Boyacı'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanık Boyacı'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/hastalik-tasiyan-kopekleri-ankaraya-getiren-dernek-baskani-ve-arac-soforu-hakkinda-dava-acildi-1084821083.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/18/1085182698_72:0:748:507_1920x0_80_0_0_d0ff5c6e64e585991643941f14cdf514.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
buket özgünlü boyacı kimdir, buket özgünlü boyacı serbast mi, buket özgünlü boyacı neden tutuklandı
buket özgünlü boyacı kimdir, buket özgünlü boyacı serbast mi, buket özgünlü boyacı neden tutuklandı

Kuduz köpekleri taşıma davasında Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Boyacı serbest bırakıldı

22:44 24.06.2024 (güncellendi: 22:48 24.06.2024)
© AA / Ömer Taha ÇetinBuket Özgünlü Boyacı
Buket Özgünlü Boyacı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2024
© AA / Ömer Taha Çetin
Abone ol
Hastalık taşıyan köpekleri Şanlıurfa'dan Ankara'ya getirdikleri iddiasıyla 8 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Hastalık taşıyan köpekleri Ankara'ya getirdiği iddia edilen 2 sanığın yargılanmasına başlandı.
Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Boyacı ile tutuksuz sanık Muhammed Savaş Demir ve avukatları katıldı.
Mahkeme hakiminin gelen evrakları okuması ve sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından savunmalara geçildi.
Tutuklu sanık Buket Özgünlü Boyacı, sosyal medyada gördüğü paylaşımlar üzerine basın açıklaması yapmak amacıyla bazı gönüllüler, STK üyeleri ve Ankara Barosu avukatlarıyla Şanlıurfa'ya gitme kararı aldıklarını söyledi.
Dernek çalışanıyla birlikte Siverek'teki bir hayvan barınağına gittiğini anlatan Boyacı, barınaktan sorumlu veteriner hekimin refakatinde burayı gezdiklerini belirtti.
Veteriner hekime, "Hayvanları sahiplenebiliyor muyuz?" diye sorduğunu ifade eden Boyacı, "Veteriner hekim, ilçe tarım müdürünü arayarak icazet almasının ardından sahiplenebileceğimizi söyledi. Barınak görevlileri, veterinerin seçtiği köpekleri araca yükledi. Ben de bu esnada veteriner hekimin kendi el yazısıyla yazdığı sahiplenme tutanağını imzaladım" dedi.
Sanık Boyacı, Siverek ilçesindeki barınağa gittiği sırada yol üzerinde herhangi bir kuduz ve karantina uyarı tabelasının olmadığını, polis veya jandarma kontrol noktasıyla karşılaşmadıklarını öne sürdü.
Duruşma savcısının, "Hasta hayvanları yakındaki bir kliniğe götürmek yerine neden Ankara'ya götürmeyi seçtin?" sorusu üzerine Boyacı, "Yol üzerinde güvendiğim ve bildiğim veteriner yoktu. O yüzden tedavilerinin yapılması için Ankara'ya getirdim" yanıtını verdi.

İki köpek yolda öldü

Tutuksuz sanık Muhammed Savaş Demir ise yaklaşık 4 yıldır evcil hayvan taşıma hizmeti verdiğini söyledi.
Boyacı'nın araması üzerine Siverek'teki hayvan barınağına gittiğini anlatan Demir, "Barınakta hasta hayvanlar vardı. Buket, köpekleri sahiplenmek için veteriner hekimle görüşüyordu. Veteriner hekim gözetiminde yönetmeliğe uygun şekilde hayvanlar araca yüklendi. Daha sonra Ankara'ya gitmek üzere yola çıktım. Yol üzerinde herhangi bir karantina veya kuduz uyarı tabelası yoktu" ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa'dan Adana'ya kadar durmadan gittiğini belirten sanık Demir, "Adana'da köpeklere su vermek için durdum. Orada bir köpeğin öldüğünü gördüm. Sonra yola devam ettim ve Ankara'da derneğin veterinerine hayvanları teslim ettim. Burada bir köpeğin daha öldüğünü gördüm. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.
Tanık beyanlarının ardından mütalaası için söz verilen duruşma savcısı, sanık Boyacı'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanık Boyacı'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Şanlıurfa'da kuduz risk bölgesindeki hayvanların toplatılmasına karşı çıkarak muhtarlık ofisini basıp kapı ve duvarlara Katil yazan 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Öte yandan, Ankara'da tutuklanan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı'ya 28 köpeği mevzuata aykırı şekilde verdikleri gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesine de para cezası kesildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
TÜRKİYE
Kuduz köpekleri Ankara'ya getirdiği iddia edilen dernek başkanı ve araç şoförü hakkında dava açıldı
13 Haziran , 18:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала