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Kuduz köpekleri Ankara'ya getiren dernek başkanı ve araç şoförü hakkında dava açıldı
Kuduz köpekleri Ankara'ya getiren dernek başkanı ve araç şoförü hakkında dava açıldı
Sputnik Türkiye
Hastalık taşıyan köpekleri Ankara'ya getirdikleri iddiasıyla tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı ile hayvanları getiren araç... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T18:10+0300
2024-06-13T18:20+0300
türkiye
hayvan
hayvan hakları
hayvanlara işkence
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Hastalık taşıyan köpekleri Ankara'ya getiren sanıklar Buket Özgünlü Boyacı ve Muhammed Savaş Demir hakkında yapılan soruşturma tamamlanarak, 'bulaşıcıhastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma' ve 'sahipli hayvana işkence' suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Haziran'da, Şanlıurfa'da kuduz vakalarının olduğu bölgeden karantina altındaki köpeklerin Ankara'ya getirildiğine ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.Düzenlenen operasyonlarda, köpekleri araçla şehre getirdiği tespit edilen sanık Muhammed Savaş Demir'in, Gölbaşı ilçesinde 13'ü yavru 27 köpekle yakalandığı belirtilen iddinamede, sanık Boyacı'nın ise Esenboğa Havalimanın'da gözaltına alındığı aktarıldı.İddianamede ifadesine yer verilen Boyacı, hayvanları belediye yetkililerine sorarak sahiplendiklerini, hayvanların kuduz olması halinde belediyenin sahiplenmeye izin vermeyeceğini savundu.Sanık Demir de Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki hayvan barınağından Yaşama Tutunan Patiler Derneği adına 29 hasta köpeği Ankara'ya getirmek için yola çıktığını, 2 köpeğin yolda öldüğünü belirterek, suç işlemek amacıyla hareket etmediğini öne sürdü.İddianamede, sanıklar hakkında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma' suçundan 2 aydan 1 yıla kadar, 'sahipli hayvana işkence' suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.İddianame, Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar 24 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/burosu-basilip-kapisina-katil-yazilan-muhtar-konustu-hayvanin-kuduz-olmasini-biz-mi-istedik-1084797310.html
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hayvan, hayvan hakları, hayvanlara işkence, hasta, kuduz
hayvan, hayvan hakları, hayvanlara işkence, hasta, kuduz

Kuduz köpekleri Ankara'ya getiren dernek başkanı ve araç şoförü hakkında dava açıldı

18:10 13.06.2024 (güncellendi: 18:20 13.06.2024)
© İHA / İHAŞanlıurfa'da kuduz risk bölgesindeki hayvanların toplatılmasına karşı çıkarak muhtarlık ofisini basıp kapı ve duvarlara "Katil" yazan 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Öte yandan, Ankara'da tutuklanan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı'ya 28 köpeği mevzuata aykırı şekilde verdikleri gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesine de para cezası kesildi.
Şanlıurfa'da kuduz risk bölgesindeki hayvanların toplatılmasına karşı çıkarak muhtarlık ofisini basıp kapı ve duvarlara Katil yazan 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Öte yandan, Ankara'da tutuklanan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı'ya 28 köpeği mevzuata aykırı şekilde verdikleri gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesine de para cezası kesildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© İHA / İHA
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Hastalık taşıyan köpekleri Ankara'ya getirdikleri iddiasıyla tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı ile hayvanları getiren araç şoförü Muhammed Savaş Demir hakkında 8 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Hastalık taşıyan köpekleri Ankara'ya getiren sanıklar Buket Özgünlü Boyacı ve Muhammed Savaş Demir hakkında yapılan soruşturma tamamlanarak, 'bulaşıcıhastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma' ve 'sahipli hayvana işkence' suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Haziran'da, Şanlıurfa'da kuduz vakalarının olduğu bölgeden karantina altındaki köpeklerin Ankara'ya getirildiğine ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Düzenlenen operasyonlarda, köpekleri araçla şehre getirdiği tespit edilen sanık Muhammed Savaş Demir'in, Gölbaşı ilçesinde 13'ü yavru 27 köpekle yakalandığı belirtilen iddinamede, sanık Boyacı'nın ise Esenboğa Havalimanın'da gözaltına alındığı aktarıldı.
İddianamede ifadesine yer verilen Boyacı, hayvanları belediye yetkililerine sorarak sahiplendiklerini, hayvanların kuduz olması halinde belediyenin sahiplenmeye izin vermeyeceğini savundu.
Sanık Demir de Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki hayvan barınağından Yaşama Tutunan Patiler Derneği adına 29 hasta köpeği Ankara'ya getirmek için yola çıktığını, 2 köpeğin yolda öldüğünü belirterek, suç işlemek amacıyla hareket etmediğini öne sürdü.
İddianamede, sanıklar hakkında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma' suçundan 2 aydan 1 yıla kadar, 'sahipli hayvana işkence' suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianame, Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar 24 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.
Şanlıurfa'da kuduz risk bölgesindeki hayvanların toplatılmasına karşı çıkarak muhtarlık ofisini basıp kapı ve duvarlara Katil yazan 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Öte yandan, Ankara'da tutuklanan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı'ya 28 köpeği mevzuata aykırı şekilde verdikleri gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesine de para cezası kesildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
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Bürosu basılıp kapısına 'katil' yazılan muhtar konuştu: ‘Hayvanın kuduz olmasını biz mi istedik’
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