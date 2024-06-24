https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/yalcin-karatepe-kimdir--1085156709.html

Yalçın Karatepe kimdir?

Yalçın Karatepe kimdir?

Sputnik Türkiye

Yalçın Karatepe kimdir? CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T10:55+0300

2024-06-24T10:55+0300

2024-06-24T10:55+0300

türkiye

karatepe

yalçın karatepe

chp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103811/65/1038116559_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_15d67c5579e432769d863209cdb63c65.jpg

Yalçın Karatepe, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi(Mülkiye) İktisat Bölümünde, Yüksek Lisans ve doktora eğitimini ise burslu olarak bulunduğu New Orleans Üniversitesinde tamamladı.Halen öğretim üyesi olarak çalıştığı Mülkiye’de 2012-2015 yılları arasında fakülte dekanı olarak görev yapmıştır.Akademik yayınlarının yanı sıra yurtiçinde ve yurtdışında yayımlanan çok sayıda gazete ve dergide Türkiye siyaseti ve ekonomisi hakkında yazıları yayınlanıyor. Düzenli olarak köşe yazıları yazmaya devam ediyor.Atatürkçü Düşünce Derneği, Finans Derneği gibi sivil toplum örgütlerinde yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı ve başkanlık gibi görevlerde bulundu. Partimizin 38. Olağan Kurultay’ında Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. Daha sonra yapılan görevlendirme ile de MYK üyesi oldu.CHP’nin Gölge Kabinesinde, Hazine Ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.Evli ve iki kız çocuk babasıdır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/kritik-gorusme-basladi-chp-heyeti-ve-bakan-simsek-bir-araya-geldi-1085155207.html

türkiye

karatepe

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp genel başkan yardımcısı yalçın karatepe kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?,yalçın karatepe kimdir