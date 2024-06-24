https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/kritik-gorusme-basladi-chp-heyeti-ve-bakan-simsek-bir-araya-geldi-1085155207.html
Ankara’da önemli görüşme: CHP heyeti, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile görüşüyor
Ankara’da önemli görüşme: CHP heyeti, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile görüşüyor
Sputnik Türkiye
CHP'nin ekonomi kurmayları ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görüşmesi başladı. Zirvede, CHP'nin Hazine ve Maliye’den sorumlu gölge bakanı Yalçın... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T10:07+0300
2024-06-24T10:07+0300
2024-06-24T10:51+0300
ekonomi
karatepe
yalçın karatepe
mehmet şimşek
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
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Ankara'da yeni haftanın ilk günü, önemli bir görüşme var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'nin Hazine ve Maliye'den sorumlu gölge Bakanı Yalçın Karatepe ile bakanlıkta bir araya geldi.Heyette ayrıca CHP’yi temsilen iki ekonomi kurmayı Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir de var.Asgari ücret zammı masadaCHP'li Yalçın Karatepe, Temmuz'dan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması talebini dile getirecek. Emekliler için de enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması önerisi masada olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/ankarada-onemli-gorusme-chp-heyeti-hazine-ve-maliye-bakani-simsek-ile-gorusecek-1085149948.html
karatepe
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karatepe, yalçın karatepe, mehmet şimşek, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı
karatepe, yalçın karatepe, mehmet şimşek, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı
Ankara’da önemli görüşme: CHP heyeti, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile görüşüyor
10:07 24.06.2024 (güncellendi: 10:51 24.06.2024)
CHP'nin ekonomi kurmayları ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görüşmesi başladı. Zirvede, CHP'nin Hazine ve Maliye’den sorumlu gölge bakanı Yalçın Karatepe'nin, temmuzdan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması talebini dile getirmesi bekleniyor.
Ankara'da yeni haftanın ilk günü, önemli bir görüşme var.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'nin Hazine ve Maliye'den sorumlu gölge Bakanı Yalçın Karatepe ile bakanlıkta bir araya geldi.
Heyette ayrıca CHP’yi temsilen iki ekonomi kurmayı Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir de var.
Asgari ücret zammı masada
CHP'li Yalçın Karatepe, Temmuz'dan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması talebini dile getirecek. Emekliler için de enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması önerisi masada olacak.