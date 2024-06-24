https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/kritik-gorusme-basladi-chp-heyeti-ve-bakan-simsek-bir-araya-geldi-1085155207.html

Ankara’da önemli görüşme: CHP heyeti, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile görüşüyor

Ankara’da önemli görüşme: CHP heyeti, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile görüşüyor

Sputnik Türkiye

CHP'nin ekonomi kurmayları ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görüşmesi başladı. Zirvede, CHP'nin Hazine ve Maliye’den sorumlu gölge bakanı Yalçın... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T10:07+0300

2024-06-24T10:07+0300

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ekonomi

karatepe

yalçın karatepe

mehmet şimşek

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

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Ankara'da yeni haftanın ilk günü, önemli bir görüşme var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'nin Hazine ve Maliye'den sorumlu gölge Bakanı Yalçın Karatepe ile bakanlıkta bir araya geldi.Heyette ayrıca CHP’yi temsilen iki ekonomi kurmayı Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir de var.Asgari ücret zammı masadaCHP'li Yalçın Karatepe, Temmuz'dan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması talebini dile getirecek. Emekliler için de enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması önerisi masada olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/ankarada-onemli-gorusme-chp-heyeti-hazine-ve-maliye-bakani-simsek-ile-gorusecek-1085149948.html

karatepe

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karatepe, yalçın karatepe, mehmet şimşek, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı