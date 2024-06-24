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Ankara’da önemli görüşme: CHP heyeti, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile görüşüyor
Ankara’da önemli görüşme: CHP heyeti, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile görüşüyor
Sputnik Türkiye
CHP'nin ekonomi kurmayları ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görüşmesi başladı. Zirvede, CHP'nin Hazine ve Maliye’den sorumlu gölge bakanı Yalçın... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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Ankara'da yeni haftanın ilk günü, önemli bir görüşme var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'nin Hazine ve Maliye'den sorumlu gölge Bakanı Yalçın Karatepe ile bakanlıkta bir araya geldi.Heyette ayrıca CHP’yi temsilen iki ekonomi kurmayı Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir de var.Asgari ücret zammı masadaCHP'li Yalçın Karatepe, Temmuz'dan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması talebini dile getirecek. Emekliler için de enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması önerisi masada olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/ankarada-onemli-gorusme-chp-heyeti-hazine-ve-maliye-bakani-simsek-ile-gorusecek-1085149948.html
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Ankara’da önemli görüşme: CHP heyeti, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile görüşüyor

10:07 24.06.2024 (güncellendi: 10:51 24.06.2024)
© AA / Murat ŞengülMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2024
© AA / Murat Şengül
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CHP'nin ekonomi kurmayları ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görüşmesi başladı. Zirvede, CHP'nin Hazine ve Maliye’den sorumlu gölge bakanı Yalçın Karatepe'nin, temmuzdan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması talebini dile getirmesi bekleniyor.
Ankara'da yeni haftanın ilk günü, önemli bir görüşme var.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'nin Hazine ve Maliye'den sorumlu gölge Bakanı Yalçın Karatepe ile bakanlıkta bir araya geldi.

Heyette ayrıca CHP’yi temsilen iki ekonomi kurmayı Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir de var.

Asgari ücret zammı masada

CHP'li Yalçın Karatepe, Temmuz'dan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması talebini dile getirecek. Emekliler için de enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması önerisi masada olacak.
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2024
EKONOMİ
Ankara’da önemli görüşme: CHP heyeti, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile görüşecek
06:56
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