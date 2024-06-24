https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/teror-ve-guvenlik-uzmani-muglu-suriyenin-toprak-butunlugu-icin-erdogan-ile-esad-sartsiz-gorusmeli-1085164755.html

Terör ve güvenlik uzmanı Muğlu: Suriye'nin toprak bütünlüğü için Erdoğan ile Esad şartsız görüşmeli

Terör ve güvenlik uzmanı Muğlu: Suriye'nin toprak bütünlüğü için Erdoğan ile Esad şartsız görüşmeli

Sputnik Türkiye

Suriye'nin kuzeyinde ABD destekli YPG’nin yerel seçim yapma girişimi Suriye'nin toprak bütünlüğünü bir kez daha gündeme getirdi. Türkiye ile ABD arasında... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T14:06+0300

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2024-06-24T14:13+0300

türkiye

suriye

suriye ordusu

suriye hükümeti

suriye krizi

kuzey suriye

recep tayyip erdoğan

pyd/ypg

pyd

ypg/pyd

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Suriye'nin kuzeyi ve doğusunu işgal eden ABD destekli YPG/PYD bölgede yerel seçim yapacağını duyurdu. Suriye’nin Rakka, Deyrizor, Halep ve Haseke dahil toplam 4 ili, ayrıca El-Cezire (Haseke ve Kamışlı), Deyrizor, Rakka, El-Furat (Aynularap), Münbiç ve Afrin-El-Şehba ile Tabka bölgelerini kapsayacak sözde seçimlerin önce 11 Haziran, ardından da 18 Ağustos’ta yapılacağını açıkladı.Türkiye, başta terör örgütü PKK'nın Suriye uzantılarının destekçisi rolündeki ABD olmak üzere meselenin taraflarından bu girişimi engellemelerini istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İspanya ve İtalya’dan dönüşü sırasında yaptığı açıklamada “Suriye'de PKK terör örgütünün ve diğerlerinin rahat hareket etme imkanı inşallah olmayacaktır. Böyle bir durum olduğu anda zaten biz de ilgili birimlerimizi gerekli şekilde seferber ederiz. Burnumuzun dibinde bir teröristan kurdurmayız. Bunun için gereken ne ise yapmaktan da asla ve asla imtina etmeyiz” ifadelerini kullandı.‘Türkiye ile ABD’nin Suriye’deki amaçları farklı’Türkiye’nin Suriye’deki varlığının, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak için olduğunu belirten Terör ve güvenlik uzmanı Dr. İmbat Muğlu Türkiye ile ABD'nin bölgedeki çıkarlarının farklı olduğunu şu sözlerle anlattı:‘Seçime Kürtler de karşı’Suriye’de yapılacak olan seçimlere bölgedeki Kürtlerin de karşı olduğunu belirten İmbat Muğlu sözlerine şöyle devam etti:‘İki lider bir araya gelmeli’Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının iki komşu ülke liderlerinin bir araya gelmesi ile sağlanacağını vurgulayan Muğlu şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/hande-firat-abd-acik-acik-uyarildi-kafa-kafaya-geliriz-denildi-1085067060.html

türkiye

suriye

kuzey suriye

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suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, suriye krizi, kuzey suriye, recep tayyip erdoğan, pyd/ypg, pyd, ypg/pyd, pkk/pyd