https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/tbmm-koruma-daire-baskanliginda-gorevli-polis-evinde-olu-bulundu-1085174272.html

TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis evinde ölü bulundu

TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis evinde ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koruma Daire Başkanlığında görevli Şükrü Alantor evinde ölü bulundu. 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T16:57+0300

2024-06-24T16:57+0300

2024-06-24T16:58+0300

türkiye

tbmm

polis

ölü bulundu

ankara

koruma polisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/18/1085174116_0:101:946:633_1920x0_80_0_0_62e39d4396ba9848cfc94b1c8f00b51b.jpg

Edinilen bilgilere göre, TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis Şükrü Alantor'dan haber alınamaması üzerine polis ekipleri Alantor'un evine gitti.Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda Alantor, beylik silahıyla birlikte evinin salon kısmında ölü bulundu.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Alantor'un kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak inceleme sonucunda belli olacak.Öte yandan Alantor'un 2012 yılında evlendiği 2013 yılında boşandığı ve çocuğunun olmadığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/egirdir-golunde-14-adet-el-bombasi-bulundu--1085168515.html

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tbmm, polis, ölü bulundu, ankara, koruma polisi