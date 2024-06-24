https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/tbmm-koruma-daire-baskanliginda-gorevli-polis-evinde-olu-bulundu-1085174272.html
TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis evinde ölü bulundu
TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis evinde ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koruma Daire Başkanlığında görevli Şükrü Alantor evinde ölü bulundu. 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T16:57+0300
2024-06-24T16:57+0300
2024-06-24T16:58+0300
türkiye
tbmm
polis
ölü bulundu
ankara
koruma polisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/18/1085174116_0:101:946:633_1920x0_80_0_0_62e39d4396ba9848cfc94b1c8f00b51b.jpg
Edinilen bilgilere göre, TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis Şükrü Alantor'dan haber alınamaması üzerine polis ekipleri Alantor'un evine gitti.Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda Alantor, beylik silahıyla birlikte evinin salon kısmında ölü bulundu.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Alantor'un kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak inceleme sonucunda belli olacak.Öte yandan Alantor'un 2012 yılında evlendiği 2013 yılında boşandığı ve çocuğunun olmadığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/egirdir-golunde-14-adet-el-bombasi-bulundu--1085168515.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/18/1085174116_0:13:946:722_1920x0_80_0_0_f78bfab59d606ce949c8bf5caba51233.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tbmm, polis, ölü bulundu, ankara, koruma polisi
tbmm, polis, ölü bulundu, ankara, koruma polisi
TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis evinde ölü bulundu
16:57 24.06.2024 (güncellendi: 16:58 24.06.2024)
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koruma Daire Başkanlığında görevli Şükrü Alantor evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis Şükrü Alantor'dan haber alınamaması üzerine polis ekipleri Alantor'un evine gitti.
Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda Alantor, beylik silahıyla birlikte evinin salon kısmında ölü bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Alantor'un kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak inceleme sonucunda belli olacak.
Öte yandan Alantor'un 2012 yılında evlendiği 2013 yılında boşandığı ve çocuğunun olmadığı öğrenildi.