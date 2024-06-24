https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/egirdir-golunde-14-adet-el-bombasi-bulundu--1085168515.html
Isparta'da bir gölde 14 adet el bombası bulundu
Isparta'da bir gölde 14 adet el bombası bulundu
Sputnik Türkiye
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Eğirdir Gölü'nde 7 adet el bombası bulundu. Bombaların çıkarılması için özel ekiplerin gelmesinin beklendiği plajda bir... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T15:35+0300
2024-06-24T15:35+0300
2024-06-24T15:41+0300
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bomba
el bombası
nehir
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Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki halk plajında edinilen bilgiye göre, yüzmek için Eğirdir Gölü'ne giren bir kişi, göl kıyısında patlayıcı madde olduğunu görerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede gölde 7 adet el bombası olduğunu tespit eden ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak, plajı giriş ve çıkışlara kapattı. Suyun içerisindeki el bombalarının güvenli bir şekilde çıkarılması için İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bomba imha uzmanlarının gelmesinin beklendiği öğrenildi.Geçtiğimiz ay da Eğirdir Gölü'nde 7 adet el bombası bulunmuştu. Böylece son bir ay içerisinde Eğirdir Gölü'nde toplam 14 adet el bombası bulunmuş oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/resmi-gazetede-yayinlandi-sinirdaki-askerlere-sosyal-medya-uygulamalari-yasaklandi-1085167979.html
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isparta, göl, bomba, bomba, el bombası, nehir
isparta, göl, bomba, bomba, el bombası, nehir
Isparta'da bir gölde 14 adet el bombası bulundu
15:35 24.06.2024 (güncellendi: 15:41 24.06.2024)
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Eğirdir Gölü'nde 7 adet el bombası bulundu. Bombaların çıkarılması için özel ekiplerin gelmesinin beklendiği plajda bir ay içerisinde 14 adet el bombası bulunmuş oldu.
Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki halk plajında edinilen bilgiye göre, yüzmek için Eğirdir Gölü'ne giren bir kişi, göl kıyısında patlayıcı madde olduğunu görerek ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede gölde 7 adet el bombası olduğunu tespit eden ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak, plajı giriş ve çıkışlara kapattı. Suyun içerisindeki el bombalarının güvenli bir şekilde çıkarılması için İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bomba imha uzmanlarının gelmesinin beklendiği öğrenildi.
Geçtiğimiz ay da Eğirdir Gölü'nde 7 adet el bombası bulunmuştu. Böylece son bir ay içerisinde Eğirdir Gölü'nde toplam 14 adet el bombası bulunmuş oldu.