https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/iranli-uzman-batili-ulkeler-rakiplerine-karsi-savas-suclari-isleyerek-siyasi-iradelerini-dayatiyor-1085148647.html
İranlı uzman: Batılı ülkeler, rakiplerine karşı savaş suçları işleyerek siyasi iradelerini dayatıyor
İranlı uzman: Batılı ülkeler, rakiplerine karşı savaş suçları işleyerek siyasi iradelerini dayatıyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Sivastopol’a yönelik saldırısını yorumlayan İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Emad Abshenas, ABD’nin ve bazı Batılı ülkelerin rakiplerine... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T00:43+0300
2024-06-24T00:43+0300
2024-06-24T00:43+0300
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ukrayna
bombalama
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uzman
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İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Abshenas, Sputnik İran’a demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Sivastopol’a yönelik saldırısını yorumladı.“ABD ve bazı Batılı ülkeler, rakiplerine karşı savaş suçları işleme yoluyla siyasi iradelerini dayatıyor. Ukrayna’ya Amerikan ATACMS füzelerinin tedariki, bu füzelerle Rus topraklarını vurma izni ve füzelerin Amerikan uyduları tarafından yönlendirilmesi, ABD’nin sivillere mümkün olduğunca fazla zarar vermeye çalıştığını gösteriyor” diyen Abshenas, sözlerini şöyle sürdürdü:İranlı uzman, “Bu bağlamda Rusya’nın, Batı’nın karşıtlarına silah sağlama hakkı vardır. Bugün birçok ülke Amerikalılardan ve müttefiklerinden intikam alabilecekleri silahlara sahip olmak ister” vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240104/sivastopol-valisi-razvojaev-ukrayna-son-zamanlarin-en-yogun-fuze-saldirisini-gerceklestirdi-1079336245.html
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rusya, kırım, sivastopol, ukrayna, bombalama, iran, uzman
rusya, kırım, sivastopol, ukrayna, bombalama, iran, uzman
İranlı uzman: Batılı ülkeler, rakiplerine karşı savaş suçları işleyerek siyasi iradelerini dayatıyor
Ukrayna ordusunun Sivastopol’a yönelik saldırısını yorumlayan İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Emad Abshenas, ABD’nin ve bazı Batılı ülkelerin rakiplerine karşı savaş suçları işleme suretiyle siyasi iradelerini dayattırdıklarının altını çizdi.
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Abshenas, Sputnik İran’a demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Sivastopol’a yönelik saldırısını yorumladı.
“ABD ve bazı Batılı ülkeler, rakiplerine karşı savaş suçları işleme yoluyla siyasi iradelerini dayatıyor. Ukrayna’ya Amerikan ATACMS füzelerinin tedariki, bu füzelerle Rus topraklarını vurma izni ve füzelerin Amerikan uyduları tarafından yönlendirilmesi, ABD’nin sivillere mümkün olduğunca fazla zarar vermeye çalıştığını gösteriyor” diyen Abshenas, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu trajedi, ABD’nin Vietnam’da, Kore’de, Afganistan’da, Irak’ta vb. ülkelerde işlediği suçları anımsatıyor. Buna bugün Gazze’de olanlar da dahil edilebilir. Amerikalılar kendilerini savaş alanında mağlup buldukları her defasında uluslararası hukuku umursamadıklarını gösteriyor. Bu tür durumlarda sivilleri öldürmeye de hazır oluyorlar.
İranlı uzman, “Bu bağlamda Rusya’nın, Batı’nın karşıtlarına silah sağlama hakkı vardır. Bugün birçok ülke Amerikalılardan ve müttefiklerinden intikam alabilecekleri silahlara sahip olmak ister” vurgusunu yaptı.