https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/iranli-uzman-batili-ulkeler-rakiplerine-karsi-savas-suclari-isleyerek-siyasi-iradelerini-dayatiyor-1085148647.html

İranlı uzman: Batılı ülkeler, rakiplerine karşı savaş suçları işleyerek siyasi iradelerini dayatıyor

İranlı uzman: Batılı ülkeler, rakiplerine karşı savaş suçları işleyerek siyasi iradelerini dayatıyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Sivastopol’a yönelik saldırısını yorumlayan İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Emad Abshenas, ABD’nin ve bazı Batılı ülkelerin rakiplerine... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T00:43+0300

2024-06-24T00:43+0300

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görüş

rusya

kırım

sivastopol

ukrayna

bombalama

iran

uzman

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İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Abshenas, Sputnik İran’a demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Sivastopol’a yönelik saldırısını yorumladı.“ABD ve bazı Batılı ülkeler, rakiplerine karşı savaş suçları işleme yoluyla siyasi iradelerini dayatıyor. Ukrayna’ya Amerikan ATACMS füzelerinin tedariki, bu füzelerle Rus topraklarını vurma izni ve füzelerin Amerikan uyduları tarafından yönlendirilmesi, ABD’nin sivillere mümkün olduğunca fazla zarar vermeye çalıştığını gösteriyor” diyen Abshenas, sözlerini şöyle sürdürdü:İranlı uzman, “Bu bağlamda Rusya’nın, Batı’nın karşıtlarına silah sağlama hakkı vardır. Bugün birçok ülke Amerikalılardan ve müttefiklerinden intikam alabilecekleri silahlara sahip olmak ister” vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240104/sivastopol-valisi-razvojaev-ukrayna-son-zamanlarin-en-yogun-fuze-saldirisini-gerceklestirdi-1079336245.html

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rusya, kırım, sivastopol, ukrayna, bombalama, iran, uzman