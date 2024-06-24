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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-6-atacms-ve-4-patriot-fuzesi-engellendi-1085163705.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 6 ATACMS ve 4 Patriot füzesi engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 6 ATACMS ve 4 Patriot füzesi engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri harekatının devam ettiğini belirten Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun büyük lojistik merkezinin vurulduğunu... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T13:50+0300
2024-06-24T13:46+0300
ukrayna krizi
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Brifinge göre, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin, füze ve topçu birlikleriyle ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon sonucu Ukrayna ordusunun, Batı ülkeleri tarafından sağlanan füzeler dahil çeşitli silahların toplandığı, depolandığı ve dağıtımı yapıldığı büyük lojistik merkezi yok edildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, bir karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun yaklaşık 220 askerini etkisiz hale getirirken bir tank ve üç zırhlı savaş aracını yok etti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaştı. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 480 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti. Ayrıca bir topçu mühimmat deposu havaya uçuruldu.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Düşman güçler 610 asker, bir tank ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracını kaybetti. Ayrıca Ukrayna ordusunun üç elektronik harp aracı ve yedi mühimmat deposu vuruldu.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi. Beş karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 430 asker ve 2 adet ABD yapımı MaxxPro zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Bir karşı saldırısı engellenen düşmanın 140’tan fazla askeri etkisiz hale getirildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 125 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirirken bir tankı yok etti.Rus hava savunma güçleri son bir günde Ukrayna ordusuna ait 176 İHA, ABD yapımı 6 adet ATACMS, 4 adet Patriot, 10 adet HIMARS füzesini engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/ukrayna-ordusunun-sivastopole-duzenledigi-saldirida-can-kayiplari-artiyor-1085137497.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon, atacms füzeleri, patriot, himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon, atacms füzeleri, patriot, himars

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 6 ATACMS ve 4 Patriot füzesi engellendi

13:50 24.06.2024
© Sputnik / Антон ДенисовRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2024
© Sputnik / Антон Денисов
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Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri harekatının devam ettiğini belirten Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun büyük lojistik merkezinin vurulduğunu ve 2 bin 5 askerinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Brifinge göre, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin, füze ve topçu birlikleriyle ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon sonucu Ukrayna ordusunun, Batı ülkeleri tarafından sağlanan füzeler dahil çeşitli silahların toplandığı, depolandığı ve dağıtımı yapıldığı büyük lojistik merkezi yok edildi.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, bir karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun yaklaşık 220 askerini etkisiz hale getirirken bir tank ve üç zırhlı savaş aracını yok etti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaştı. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 480 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti. Ayrıca bir topçu mühimmat deposu havaya uçuruldu.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Düşman güçler 610 asker, bir tank ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracını kaybetti. Ayrıca Ukrayna ordusunun üç elektronik harp aracı ve yedi mühimmat deposu vuruldu.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi. Beş karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 430 asker ve 2 adet ABD yapımı MaxxPro zırhlı savaş aracı oldu.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Bir karşı saldırısı engellenen düşmanın 140’tan fazla askeri etkisiz hale getirildi.
‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 125 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirirken bir tankı yok etti.
Rus hava savunma güçleri son bir günde Ukrayna ordusuna ait 176 İHA, ABD yapımı 6 adet ATACMS, 4 adet Patriot, 10 adet HIMARS füzesini engelledi.
Sivastopol - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2024
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