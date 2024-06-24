https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/rusya-federasyon-konseyi-baskani-matviyenko-dagistandaki-teror-saldirisi-yurtdisinda-planlandi-1085162043.html

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko: Dağıstan'daki terör saldırısı yurtdışında planlandı

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko: Dağıstan'daki terör saldırısı yurtdışında planlandı

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Valentina Matviyenko, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde polis karakolu, sinagog ve iki kiliseye... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T12:53+0300

2024-06-24T12:53+0300

2024-06-24T12:53+0300

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rusya

valentina matviyenko

federasyon konseyi

rusya federasyon konseyi

terör

terör saldırısı

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derbent

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Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde dün düzenlenen ve 15'i polis memuru olmak üzere 4'ü sivil 19 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılar hakkında konuşan Matviyenko, düşmanın Rus toplumunu içeriden zayıflatmak için her türlü yolu aradığına dikkat çekerek, “Bizim için ana savunma mekanizmasının, yaşananların hiçbir nesnel önkoşulu olmadığının, bize yabancı olduğunun ve kesinlikle alaycı bir provokasyon olduğunun net bir şekilde farkına varmak olduğuna inanıyorum. Düşmanlarımız tarafından dışarıdan dikkatlice planlanmış, onlar tarafından finanse edilmiş ve tam olarak nifak tohumları ekmek üzere tasarlanmıştır. Bu onların planıdır" ifadelerini kullandı.Parlamenter, düşmanın Rusya'yı dışarıdan yenemediğinin farkına vararak ‘Rus toplumunu içeriden bozguna uğratmak’ adına her türlü yola başvurduğunun altını çizdiği konuşmasını, “Ve tabii ki devletimizin temel özellikleri olan çok ulusluluk ve çok dinlilik de düşmanın hedef tahtasında” diye sürdürdü.Ne olmuştu?Rusya İçişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenledikleri bildirilmişti.Rusya Soruşturma Komitesi: Dağıstan'daki saldırılarda 15 polis ve 4 sivil öldüRusya Soruşturma Komitesi, Dağıstan bölgesindeki Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde dün düzenlenen silahlı saldırılarda 15'i polis ve 4'ü sivil 19 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.Komiteden yapılan açıklamada, Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılara ilişkin bilgi verildi.Terör eylemi ve silah hırsızlığı ile ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/aliyevden-dagistandaki-saldirida-hayatini-kaybedenler-icin-putine-taziye-mesaji-1085159665.html

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dağıstan

mahaçkale

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rusya, valentina matviyenko, federasyon konseyi, rusya federasyon konseyi, terör, terör saldırısı, dağıstan, mahaçkale, derbent