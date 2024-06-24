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Resmi Gazete'de yayınlandı: Sınırdaki askerlere sosyal medya uygulamaları yasaklandı
Resmi Gazete'de yayınlandı: Sınırdaki askerlere sosyal medya uygulamaları yasaklandı
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile yeni düzenlemeler yapıldı. Düzenlemede özellikle sosyal medya uygulamaları ve konum belli eden herhangi bir... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu düzenlemeler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli, emekliler ve askeri öğrenciler için önemli değişiklikler içeriyor. Resmi Gazete'de yayınlananlara göre:
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Resmi Gazete'de yayınlandı: Sınırdaki askerlere sosyal medya uygulamaları yasaklandı

15:18 24.06.2024
© REUTERS / Murad Sezer Türkiye-İran sınırındaki durum
Türkiye-İran sınırındaki durum - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2024
© REUTERS / Murad Sezer
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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile yeni düzenlemeler yapıldı. Düzenlemede özellikle sosyal medya uygulamaları ve konum belli eden herhangi bir uygulamanın sınır bölgedeki askerler için yasaklanacağı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu düzenlemeler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli, emekliler ve askeri öğrenciler için önemli değişiklikler içeriyor.
Resmi Gazete'de yayınlananlara göre:
TSK personeli, kimliklerini veya askeri bilgileri açıklayan, konum belirten görsel ve işitsel verileri paylaşamayacak. Bu yasak, radyo, televizyon, internet, sosyal medya gibi tüm medya araçlarını kapsıyor. Yasaklara uymayan personele 'hizmet yerini terk etmeme”'cezası verilecek.
Kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen ancak yaş şartını sağlayamayan askeri personele emekli maaşı bağlanacak. Bu düzenleme, erken emekli olan askeri personelin maddi sıkıntılarını gidermeyi hedefliyor.
Sözleşmeli erbaş ve erler, belirli şartları sağladıkları takdirde uzman çavuşluğa geçebilecek. Bunun için en az lise mezunu veya komando nitelikliler için en az ilköğretim mezunu olmak, başvuru tarihinde ikinci hizmet yılını tamamlamış olmak ve yönetmelikte öngörülen sınavlarda başarılı olmak gerekiyor.
Pilotlardan yükümlülük süresini tamamlayarak TSK’dan ayrılanlara, yıllık görev süresi sonu beklenmeden icra ettikleri uçuş karşılığı toptan ödeme ve ilave tazminat verilecek. Muvazzaf subay olarak göreve devam etmek isteyen pilotlar, emsalleriyle benzer uçuş tazminatı alacaklar.
Milli Savunma Üniversitesi’nde Yabancı Diller Yüksekokulu açıldı. Bu okulda askeri öğrencilerin yanı sıra mevcut personel ve misafir öğrencilere de eğitim verilecek. Komutanların Soruşturulması Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, general ve amirallerin işlediği iddia edilen askeri suçlarda soruşturma izni vermeye yetkili mercilerin belirlenmesinde son rütbeleri ve görevleri esas alınacak.
Orduda, “yedek astsubaylık” statüsü getirildi. Astsubay adaylarına temel eğitim süresince en küçük astsubay rütbesi kabul edilen “astsubay astçavuşluk” üzerinden ödeme yapılacak. Sözleşmeli er-erbaşlar ile uzman erbaşların sözleşmesi başarısızlık nedeniyle feshedilecek.
TSK personeli ve askeri öğrencilerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi, personelin haklarını korumayı ve daha etkili bir yönetim sağlamayı amaçlıyor.
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