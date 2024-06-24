Resmi Gazete'de yayınlandı: Sınırdaki askerlere sosyal medya uygulamaları yasaklandı

TSK personeli, kimliklerini veya askeri bilgileri açıklayan, konum belirten görsel ve işitsel verileri paylaşamayacak. Bu yasak, radyo, televizyon, internet, sosyal medya gibi tüm medya araçlarını kapsıyor. Yasaklara uymayan personele 'hizmet yerini terk etmeme”'cezası verilecek. TSK personeli, kimliklerini veya askeri bilgileri açıklayan, konum belirten görsel ve işitsel verileri paylaşamayacak. Bu yasak, radyo, televizyon, internet, sosyal medya gibi tüm medya araçlarını kapsıyor. Yasaklara uymayan personele 'hizmet yerini terk etmeme”'cezası verilecek.

Kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen ancak yaş şartını sağlayamayan askeri personele emekli maaşı bağlanacak. Bu düzenleme, erken emekli olan askeri personelin maddi sıkıntılarını gidermeyi hedefliyor. Kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen ancak yaş şartını sağlayamayan askeri personele emekli maaşı bağlanacak. Bu düzenleme, erken emekli olan askeri personelin maddi sıkıntılarını gidermeyi hedefliyor.

Sözleşmeli erbaş ve erler, belirli şartları sağladıkları takdirde uzman çavuşluğa geçebilecek. Bunun için en az lise mezunu veya komando nitelikliler için en az ilköğretim mezunu olmak, başvuru tarihinde ikinci hizmet yılını tamamlamış olmak ve yönetmelikte öngörülen sınavlarda başarılı olmak gerekiyor. Sözleşmeli erbaş ve erler, belirli şartları sağladıkları takdirde uzman çavuşluğa geçebilecek. Bunun için en az lise mezunu veya komando nitelikliler için en az ilköğretim mezunu olmak, başvuru tarihinde ikinci hizmet yılını tamamlamış olmak ve yönetmelikte öngörülen sınavlarda başarılı olmak gerekiyor.

Pilotlardan yükümlülük süresini tamamlayarak TSK’dan ayrılanlara, yıllık görev süresi sonu beklenmeden icra ettikleri uçuş karşılığı toptan ödeme ve ilave tazminat verilecek. Muvazzaf subay olarak göreve devam etmek isteyen pilotlar, emsalleriyle benzer uçuş tazminatı alacaklar. Pilotlardan yükümlülük süresini tamamlayarak TSK’dan ayrılanlara, yıllık görev süresi sonu beklenmeden icra ettikleri uçuş karşılığı toptan ödeme ve ilave tazminat verilecek. Muvazzaf subay olarak göreve devam etmek isteyen pilotlar, emsalleriyle benzer uçuş tazminatı alacaklar.

Milli Savunma Üniversitesi’nde Yabancı Diller Yüksekokulu açıldı. Bu okulda askeri öğrencilerin yanı sıra mevcut personel ve misafir öğrencilere de eğitim verilecek. Komutanların Soruşturulması Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, general ve amirallerin işlediği iddia edilen askeri suçlarda soruşturma izni vermeye yetkili mercilerin belirlenmesinde son rütbeleri ve görevleri esas alınacak. Milli Savunma Üniversitesi’nde Yabancı Diller Yüksekokulu açıldı. Bu okulda askeri öğrencilerin yanı sıra mevcut personel ve misafir öğrencilere de eğitim verilecek. Komutanların Soruşturulması Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, general ve amirallerin işlediği iddia edilen askeri suçlarda soruşturma izni vermeye yetkili mercilerin belirlenmesinde son rütbeleri ve görevleri esas alınacak.

Orduda, “yedek astsubaylık” statüsü getirildi. Astsubay adaylarına temel eğitim süresince en küçük astsubay rütbesi kabul edilen “astsubay astçavuşluk” üzerinden ödeme yapılacak. Sözleşmeli er-erbaşlar ile uzman erbaşların sözleşmesi başarısızlık nedeniyle feshedilecek. Orduda, “yedek astsubaylık” statüsü getirildi. Astsubay adaylarına temel eğitim süresince en küçük astsubay rütbesi kabul edilen “astsubay astçavuşluk” üzerinden ödeme yapılacak. Sözleşmeli er-erbaşlar ile uzman erbaşların sözleşmesi başarısızlık nedeniyle feshedilecek.