https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/ptt-2024-yilinda-personel-alimi-yapacak-mi-kamu-personeli-secme-sinavi-sarti-var-mi-1085180427.html

PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı var mı?

PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı var mı?

Sputnik Türkiye

PTT’nin bu yıl personel alımı yapıp yapmayacağı Türkiye gündeminde merak edilen konularında biri. PTT’ye katılım için ‘Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T21:01+0300

2024-06-24T21:01+0300

2024-06-24T21:04+0300

türkiye

ptt

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başvuru

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PTT personel alımıyla ilgili ayrıntılar merak ediliyor. 'PTT personel alımı yapacak mı? 2024 yılında PTT personel alımı ne zaman, PTT'ye başvuru şartları neler?' işte bu soruların cevaplarına yanıt aranıyor. 2024 PTT personel alımı ne zaman? PTT'den personel alımıyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak PTT'de çalışmak isteyenler kurumun internet sitesinden ilan araştırması yapmaya devam ediyor. PTT resmi internet sitesinden personel alımıyla ilgili bir durum olması halinde duyuruda bulunuyor. PTT'ye başvuru duyuruyu takiben internet üzerinden yapılabiliyor. Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde uygulayacak sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, sağlanan başarı karşılığında belli bir kadroda işe alınıyor.PTT'ye başvuru nasıl yapılır?PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi internet sitesinden başvuru alanlarını tercih etmek.Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunabilecekken kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınıyorlar.PTT'ye başvuru şartları neler? PTT'nin personel alımı yaparken aradığı genel şartlarsa şöyle:KPSS şartı var mı?PTT personel alımında ‘Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan belli bir puan değeri şartı bulunuyor. Şartlarsa PTT'de açılan pozisyonlara göre farklılık gösterebiliyor.

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