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PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı var mı?
PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı var mı?
Sputnik Türkiye
PTT’nin bu yıl personel alımı yapıp yapmayacağı Türkiye gündeminde merak edilen konularında biri. PTT’ye katılım için ‘Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
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PTT personel alımıyla ilgili ayrıntılar merak ediliyor. 'PTT personel alımı yapacak mı? 2024 yılında PTT personel alımı ne zaman, PTT'ye başvuru şartları neler?' işte bu soruların cevaplarına yanıt aranıyor. 2024 PTT personel alımı ne zaman? PTT'den personel alımıyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak PTT'de çalışmak isteyenler kurumun internet sitesinden ilan araştırması yapmaya devam ediyor. PTT resmi internet sitesinden personel alımıyla ilgili bir durum olması halinde duyuruda bulunuyor. PTT'ye başvuru duyuruyu takiben internet üzerinden yapılabiliyor. Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde uygulayacak sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, sağlanan başarı karşılığında belli bir kadroda işe alınıyor.PTT'ye başvuru nasıl yapılır?PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi internet sitesinden başvuru alanlarını tercih etmek.Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunabilecekken kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınıyorlar.PTT'ye başvuru şartları neler? PTT'nin personel alımı yaparken aradığı genel şartlarsa şöyle:KPSS şartı var mı?PTT personel alımında ‘Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan belli bir puan değeri şartı bulunuyor. Şartlarsa PTT'de açılan pozisyonlara göre farklılık gösterebiliyor.
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ptt bu yıl personel alımı yapacak mı, ptt personel alımı başvuru tarihleri, ptt 2024 personel alımı yapacak mı, ptt personel alımı başvuru şartları,
ptt bu yıl personel alımı yapacak mı, ptt personel alımı başvuru tarihleri, ptt 2024 personel alımı yapacak mı, ptt personel alımı başvuru şartları,

PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı var mı?

21:01 24.06.2024 (güncellendi: 21:04 24.06.2024)
© AAPostacı- PTT
Postacı- PTT - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2024
© AA
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PTT’nin bu yıl personel alımı yapıp yapmayacağı Türkiye gündeminde merak edilen konularında biri. PTT’ye katılım için ‘Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aranıyor mu?’, ‘KPSS’den kaç puan almak gerekli’ sorularının yanıtları aranıyor. Ayrıca PTT’ye personel alımı başvuru şartları ve başvuru sürecinin ayrıntıları neler? İşte bu soruların cevabı.
PTT personel alımıyla ilgili ayrıntılar merak ediliyor. 'PTT personel alımı yapacak mı? 2024 yılında PTT personel alımı ne zaman, PTT'ye başvuru şartları neler?' işte bu soruların cevaplarına yanıt aranıyor.

2024 PTT personel alımı ne zaman?

PTT'den personel alımıyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak PTT'de çalışmak isteyenler kurumun internet sitesinden ilan araştırması yapmaya devam ediyor.
PTT resmi internet sitesinden personel alımıyla ilgili bir durum olması halinde duyuruda bulunuyor. PTT'ye başvuru duyuruyu takiben internet üzerinden yapılabiliyor. Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde uygulayacak sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, sağlanan başarı karşılığında belli bir kadroda işe alınıyor.

PTT'ye başvuru nasıl yapılır?

PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi internet sitesinden başvuru alanlarını tercih etmek.
Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunabilecekken kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınıyorlar.

PTT'ye başvuru şartları neler?

PTT'nin personel alımı yaparken aradığı genel şartlarsa şöyle:
29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.
Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.
Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

KPSS şartı var mı?

PTT personel alımında ‘Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan belli bir puan değeri şartı bulunuyor. Şartlarsa PTT'de açılan pozisyonlara göre farklılık gösterebiliyor.
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