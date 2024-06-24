https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/diyarbakir-valiliginden-bekciler-isletmeye-girenlere-musaade-etti-iddiasina-iliskin-aciklama-1085179853.html
Diyarbakır Valiliği'nden 'Bekçiler işletmeye girenlere müsaade etti' iddiasına ilişkin açıklama
Diyarbakır Valiliği'nden 'Bekçiler işletmeye girenlere müsaade etti' iddiasına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Diyarbakır Valiliği'nden, "bekçilerin işletmeye girenlere müsaade ettiği" iddiasına ilişkin "Bu görüntüler, eylemcilerin bekçiler tarafından dışarıya... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T20:14+0300
2024-06-24T20:14+0300
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Diyarbakır Valiliği, "bekçilerin kentteki işletmeye giren kişilere müsaade ettiği" iddiasına ilişkin ilişkin açıklama yaptı.Valilikten yapılan açıklamada, 22 Haziran Cumartesi günü kentteki iş yerine yönelik eylemle ilgili bazı sosyal medya hesaplarında "bekçilerin olaya seyirci kalıp eylemcilerin içeriye girmelerine müsaade ettikleri" şeklinde paylaşımların yer aldığı belirtildi.Açıklamada, "Oysa ki bu görüntüler, eylemcilerin bekçiler tarafından dışarıya çıkartılması esnasında çekilmiştir" ifadesine yer verildi.Ne olmuştu?22 Haziran Cumartesi günü Diyarbakır'da bulunan bazı özel işletmelere İsrail'i protesto gösterisi adı altında bazı gruplar tarafından saldırı yapıldığı belirtilmişti.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da iki işletmeye giren 16 kişinin işlemlerinin İl Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/diyarbakir-valiliginden-valiye-tepki-gosteren-kisi-darp-edildi-iddialarina-aciklama-1085140938.html
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diyarbakır'daki eyleme bekçiler müsaade etti, diyarbakır'daki eyleme bekçiler ne yaptı, diyarbakır'daki eyleme bekçiler izin verdi
diyarbakır'daki eyleme bekçiler müsaade etti, diyarbakır'daki eyleme bekçiler ne yaptı, diyarbakır'daki eyleme bekçiler izin verdi
Diyarbakır Valiliği'nden 'Bekçiler işletmeye girenlere müsaade etti' iddiasına ilişkin açıklama
Diyarbakır Valiliği'nden, "bekçilerin işletmeye girenlere müsaade ettiği" iddiasına ilişkin "Bu görüntüler, eylemcilerin bekçiler tarafından dışarıya çıkartılması esnasında çekilmiştir" açıklaması yapıldı.
Diyarbakır Valiliği, "bekçilerin kentteki işletmeye giren kişilere müsaade ettiği" iddiasına ilişkin ilişkin açıklama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, 22 Haziran Cumartesi günü kentteki iş yerine yönelik eylemle ilgili bazı sosyal medya hesaplarında "bekçilerin olaya seyirci kalıp eylemcilerin içeriye girmelerine müsaade ettikleri" şeklinde paylaşımların yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Oysa ki bu görüntüler, eylemcilerin bekçiler tarafından dışarıya çıkartılması esnasında çekilmiştir" ifadesine yer verildi.
22 Haziran Cumartesi günü Diyarbakır'da bulunan bazı özel işletmelere İsrail'i protesto gösterisi adı altında bazı gruplar tarafından saldırı yapıldığı belirtilmişti.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da iki işletmeye giren 16 kişinin işlemlerinin İl Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirilmişti.