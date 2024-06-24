https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/diyarbakir-valiliginden-bekciler-isletmeye-girenlere-musaade-etti-iddiasina-iliskin-aciklama-1085179853.html

Diyarbakır Valiliği'nden 'Bekçiler işletmeye girenlere müsaade etti' iddiasına ilişkin açıklama

Diyarbakır Valiliği'nden 'Bekçiler işletmeye girenlere müsaade etti' iddiasına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Diyarbakır Valiliği'nden, "bekçilerin işletmeye girenlere müsaade ettiği" iddiasına ilişkin "Bu görüntüler, eylemcilerin bekçiler tarafından dışarıya... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T20:14+0300

2024-06-24T20:14+0300

2024-06-24T20:14+0300

diyarbakır

diyarbakır valiliği

türkiye

bekçi

içişleri bakanlığı

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Diyarbakır Valiliği, "bekçilerin kentteki işletmeye giren kişilere müsaade ettiği" iddiasına ilişkin ilişkin açıklama yaptı.Valilikten yapılan açıklamada, 22 Haziran Cumartesi günü kentteki iş yerine yönelik eylemle ilgili bazı sosyal medya hesaplarında "bekçilerin olaya seyirci kalıp eylemcilerin içeriye girmelerine müsaade ettikleri" şeklinde paylaşımların yer aldığı belirtildi.Açıklamada, "Oysa ki bu görüntüler, eylemcilerin bekçiler tarafından dışarıya çıkartılması esnasında çekilmiştir" ifadesine yer verildi.Ne olmuştu?22 Haziran Cumartesi günü Diyarbakır'da bulunan bazı özel işletmelere İsrail'i protesto gösterisi adı altında bazı gruplar tarafından saldırı yapıldığı belirtilmişti.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da iki işletmeye giren 16 kişinin işlemlerinin İl Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/diyarbakir-valiliginden-valiye-tepki-gosteren-kisi-darp-edildi-iddialarina-aciklama-1085140938.html

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diyarbakır'daki eyleme bekçiler müsaade etti, diyarbakır'daki eyleme bekçiler ne yaptı, diyarbakır'daki eyleme bekçiler izin verdi