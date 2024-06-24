https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-gazzeye-insani-yardim-ulastirilmasi-imkansiz-1085165526.html
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Gazze'ye insani yardım ulaştırılması imkansız
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Gazze'ye insani yardım ulaştırılması imkansız
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, geçen hafta sonunun Gazze'de en kanlı günlerden olduğuna dikkati... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T14:09+0300
2024-06-24T14:09+0300
2024-06-24T14:09+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil ordusu (idf)
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
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josep borrell
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AB ülkelerinin dışişleri bakanları, 27-28 Haziran'da yapılacak zirve öncesindeki son toplantıları için Lüksemburg'da bir araya gelirken, bakanlar, Borrell'in başkanlığında yapılacak toplantıda Ukrayna’ya desteğin sürdürülmesi, Batı Balkanlar'daki ülkelerin AB'ye katılımı, Gazze ve Lübnan'daki durum ile Gürcistan’daki son gelişmeleri ele alacak.Toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın yanı sıra Batı Balkanlar'daki 6 ülke Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Kosova'nın dışişleri bakanları da katılacak.Borrell, toplantı öncesinde basın mensuplarının Gazze ve Lübnan'daki gelişmelerle ilgili sorularını yanıtladı.Gazze'deki duruma değinen AB temsilcisi, "Bu hafta sonu en kanlı günlerden biri yaşandı. Saldırılarda 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti" dedi."Gazze'ye insani yardım ulaştırılması imkansız hale geldi" ifadesini kullanan Borrell, yardımların sınırlarda beklediğini, bozulduğunu ve birçoğunun kullanılamadan imha edileceğini söyledi.Borrell, "Toplumsal doku tahrip edildi ve sivil toplum yok oluyor" diye konuştu.AB tarafından desteklenen, ABD Başkanı Joe Biden'ın teklif ettiği barış planının uygulanmadığını hatırlatan Borrell, "(İsrail Başbakanı Benyamin) Netanyahu'nun son beyanı, maalesef bu planın uygulanmayacağını doğruladı. Ancak bu tür fikirleri desteklemeye devam edeceğiz çünkü Gazze'ye insani yardımın girmesine izin verebilecek bir ateşkese şiddetle ihtiyacımız var. Aksi halde trajedi ölçülemez boyutlarda olacak ve halihazırda zaten öyle" ifadesini kullandı.LübnanBorrell, savaşın Lübnan'ın güneyini etkileme ve etrafa yayılma riskinin her geçen gün arttığını vurgulayarak, şöyle devam etti:Bugünkü toplantıda AB dışişleri bakanlarının, Birliğin uluslararası ortaklar nezdinde Gazze'de acil ateşkese destek arama yönünde çabaları artırmak için anlaşmasını umduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/israile-baski-tam-saha-devam-ediyor-bir-ulke-daha-soykirim-davasina-mudahil-oldu-1085123629.html
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israil, israil ordusu (idf), israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım, josep borrell, avrupa birliği
israil, israil ordusu (idf), israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım, josep borrell, avrupa birliği
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Gazze'ye insani yardım ulaştırılması imkansız
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, geçen hafta sonunun Gazze'de en kanlı günlerden olduğuna dikkati çekerek, bölgeye insani yardım ulaştırmanın imkansız hale geldiğini söyledi.
AB ülkelerinin dışişleri bakanları, 27-28 Haziran'da yapılacak zirve öncesindeki son toplantıları için Lüksemburg'da bir araya gelirken, bakanlar, Borrell'in başkanlığında yapılacak toplantıda Ukrayna’ya desteğin sürdürülmesi, Batı Balkanlar'daki ülkelerin AB'ye katılımı, Gazze ve Lübnan'daki durum ile Gürcistan’daki son gelişmeleri ele alacak.
Toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın yanı sıra Batı Balkanlar'daki 6 ülke Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Kosova'nın dışişleri bakanları da katılacak.
Borrell, toplantı öncesinde basın mensuplarının Gazze ve Lübnan'daki gelişmelerle ilgili sorularını yanıtladı.
Gazze'deki duruma değinen AB temsilcisi, "Bu hafta sonu en kanlı günlerden biri yaşandı. Saldırılarda 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti" dedi.
"Gazze'ye insani yardım ulaştırılması imkansız hale geldi" ifadesini kullanan Borrell, yardımların sınırlarda beklediğini, bozulduğunu ve birçoğunun kullanılamadan imha edileceğini söyledi.
Borrell, "Toplumsal doku tahrip edildi ve sivil toplum yok oluyor" diye konuştu.
AB tarafından desteklenen, ABD Başkanı Joe Biden'ın teklif ettiği barış planının uygulanmadığını hatırlatan Borrell, "(İsrail Başbakanı Benyamin) Netanyahu'nun son beyanı, maalesef bu planın uygulanmayacağını doğruladı. Ancak bu tür fikirleri desteklemeye devam edeceğiz çünkü Gazze'ye insani yardımın girmesine izin verebilecek bir ateşkese şiddetle ihtiyacımız var. Aksi halde trajedi ölçülemez boyutlarda olacak ve halihazırda zaten öyle" ifadesini kullandı.
Borrell, savaşın Lübnan'ın güneyini etkileme ve etrafa yayılma riskinin her geçen gün arttığını vurgulayarak, şöyle devam etti:
Daha çok endişeleniyorum. Çok daha kaygılıyım. Kriz her geçen gün çok daha fazla yayılıyor. (İsrail-Lübnan arasındaki) Sınırın her iki tarafında da her gün daha fazla bombalama oluyor.
Bugünkü toplantıda AB dışişleri bakanlarının, Birliğin uluslararası ortaklar nezdinde Gazze'de acil ateşkese destek arama yönünde çabaları artırmak için anlaşmasını umduğunu kaydetti.