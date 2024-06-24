https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/montelladan-arda-guler-ve-ismail-yuksek-karari-1085156294.html
Montella'dan Arda Güler ve İsmail Yüksek kararı
Montella'dan Arda Güler ve İsmail Yüksek kararı
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, Çekya ile oynanacak maçta ilk 11'de bazı değişiklikler yapmayı planladığı ileri sürüldü. 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T10:45+0300
2024-06-24T10:45+0300
2024-06-24T10:45+0300
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenilen A Milli Takım'da, teknik direktör Vincenzo Montella'nın çarşamba günü Çekya ile oynanacak müsabaka öncesi ilk 11'de değişikliklere gitmesi bekleniyor.Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Montella kritik maçta sakatlığını atlatan İsmail Yüksek ve Arda Güler'i ilk 11'e monte etmeyi planlıyor.İtalyan çalştırıcı hücum hattında da bazı değişiklikler yapmayı düşünüyor. Barış Alper Yılmaz'ı sağ açığa çekmesi beklenen tecrübeli hoca, Arda'ya 10 numarada görev vermeyi düşünüyor.Montella'yı en çok zorlayacak konu ise savunma hattı olacak.Abdülkerim Bardakcı'nın cezalı duruma düşmesi, Samet Akaydin'in sakatlığı nedeniyle oynamama ihtimalinin bulunması nedeniyle Merih Demiral, Ahmetcan Kaplan ve Kaan Ayhan üçlüsünden ikisi savunmanın göbeğinde forma giyebilir.Kaan'ın stopere çekilmesi durumunda Çekya karşılaşmasında orta saha formasyonu da değişecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/ahmet-mumtaz-taylandan-montellaya-tepki-aldirma-arda-guler-sen-geleceksin-o-vasat-gidecek-1085154794.html
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vincenzo montella, milli takım, milli takım, milli takım, futbol, arda güler, türkiye
vincenzo montella, milli takım, milli takım, milli takım, futbol, arda güler, türkiye
Montella'dan Arda Güler ve İsmail Yüksek kararı
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, Çekya ile oynanacak maçta ilk 11'de bazı değişiklikler yapmayı planladığı ileri sürüldü.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenilen A Milli Takım'da, teknik direktör Vincenzo Montella'nın çarşamba günü Çekya ile oynanacak müsabaka öncesi ilk 11'de değişikliklere gitmesi bekleniyor.
Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Montella kritik maçta sakatlığını atlatan İsmail Yüksek ve Arda Güler'i ilk 11'e monte etmeyi planlıyor.
İtalyan çalştırıcı hücum hattında da bazı değişiklikler yapmayı düşünüyor. Barış Alper Yılmaz'ı sağ açığa çekmesi beklenen tecrübeli hoca, Arda'ya 10 numarada görev vermeyi düşünüyor.
Montella'yı en çok zorlayacak konu ise savunma hattı olacak.
Abdülkerim Bardakcı'nın cezalı duruma düşmesi, Samet Akaydin'in sakatlığı nedeniyle oynamama ihtimalinin bulunması nedeniyle Merih Demiral, Ahmetcan Kaplan ve Kaan Ayhan üçlüsünden ikisi savunmanın göbeğinde forma giyebilir.
Kaan'ın stopere çekilmesi durumunda Çekya karşılaşmasında orta saha formasyonu da değişecek.