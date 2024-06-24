https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/ahmet-mumtaz-taylandan-montellaya-tepki-aldirma-arda-guler-sen-geleceksin-o-vasat-gidecek-1085154794.html

Ahmet Mümtaz Taylan'dan Montella'ya tepki: 'Aldırma Arda Güler. Sen geleceksin, o vasat gidecek'

Ahmet Mümtaz Taylan'dan Montella'ya tepki: 'Aldırma Arda Güler. Sen geleceksin, o vasat gidecek'

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı'nın antrenman görüntülerinde Arda Güler'ün formasının elinden alınması olayına oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'dan Montella'ya sert dille... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T10:00+0300

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yaşam

ahmet mümtaz taylan

arda güler

vincenzo montella

a milli futbol takımı

antrenman

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A Milli Futbol Takımı'nın Çekya maçı için yaptığı antrenman sırasında teknik direktör Montella'nın Arda Güler'in formasını alarak antremana müsaade etmemesi sonrası sosyal medyada büyük tepki çekti. Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, görüntüler sonrası Montella'yı sert dille eleştirdi. Mümtaz, sosyal medya hesabından Aldırma Arda Güler. Sen geleceksin. O Vasat Gidecek'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/eski-calisanina-tokat-attigi-iddia-edilen-ayhan-sicimoglundan-aciklama-kumpas-santaj-montaj-1085152343.html

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ahmet mümtaz taylan, arda güler, vincenzo montella, a milli futbol takımı, antrenman