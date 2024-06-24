https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/ahmet-mumtaz-taylandan-montellaya-tepki-aldirma-arda-guler-sen-geleceksin-o-vasat-gidecek-1085154794.html
Ahmet Mümtaz Taylan'dan Montella'ya tepki: 'Aldırma Arda Güler. Sen geleceksin, o vasat gidecek'
Ahmet Mümtaz Taylan'dan Montella'ya tepki: 'Aldırma Arda Güler. Sen geleceksin, o vasat gidecek'
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı'nın antrenman görüntülerinde Arda Güler'ün formasının elinden alınması olayına oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'dan Montella'ya sert dille... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T10:00+0300
2024-06-24T10:00+0300
2024-06-24T10:00+0300
yaşam
ahmet mümtaz taylan
arda güler
vincenzo montella
a milli futbol takımı
antrenman
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A Milli Futbol Takımı'nın Çekya maçı için yaptığı antrenman sırasında teknik direktör Montella'nın Arda Güler'in formasını alarak antremana müsaade etmemesi sonrası sosyal medyada büyük tepki çekti. Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, görüntüler sonrası Montella'yı sert dille eleştirdi. Mümtaz, sosyal medya hesabından Aldırma Arda Güler. Sen geleceksin. O Vasat Gidecek'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/eski-calisanina-tokat-attigi-iddia-edilen-ayhan-sicimoglundan-aciklama-kumpas-santaj-montaj-1085152343.html
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ahmet mümtaz taylan, arda güler, vincenzo montella, a milli futbol takımı, antrenman
ahmet mümtaz taylan, arda güler, vincenzo montella, a milli futbol takımı, antrenman
Ahmet Mümtaz Taylan'dan Montella'ya tepki: 'Aldırma Arda Güler. Sen geleceksin, o vasat gidecek'
A Milli Futbol Takımı'nın antrenman görüntülerinde Arda Güler'ün formasının elinden alınması olayına oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'dan Montella'ya sert dille eleştirdi. Mümtaz, "Aldırma Arda Güler. Sen geleceksin. O Vasat Gidecek'' dedi.
A Milli Futbol Takımı'nın Çekya maçı için yaptığı antrenman sırasında teknik direktör Montella'nın Arda Güler'in formasını alarak antremana müsaade etmemesi sonrası sosyal medyada büyük tepki çekti.
Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, görüntüler sonrası Montella'yı sert dille eleştirdi.
Mümtaz, sosyal medya hesabından Aldırma Arda Güler. Sen geleceksin. O Vasat Gidecek'' dedi.