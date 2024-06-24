https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/milli-savunma-bakanligindan-bedelli-askerlik-tutari-hatirlatmasi-1085176449.html
Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik tutarı hatırlatması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik tutarı hatırlatması
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödeme işlemlerini 28 Haziran'a kadar tamamlamalarını gerektiğini hatırlatarak, tutarın 1... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T17:36+0300
2024-06-24T17:36+0300
2024-06-24T17:42+0300
türkiye
bedelli asker
bedelli askerlik
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmetinden mevcut bedel tutarından yararlanmak isteyen yükümlülerin müracaat ve ödeme işlemlerini 28 Haziran'a kadar tamamlamalarının önem arz ettiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/tbmm-koruma-daire-baskanliginda-gorevli-polis-evinde-olu-bulundu-1085174272.html
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bedelli askerlik başvurusu, bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır, bedelli askerlik ücreti 2024
bedelli askerlik başvurusu, bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır, bedelli askerlik ücreti 2024
Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik tutarı hatırlatması
17:36 24.06.2024 (güncellendi: 17:42 24.06.2024)
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödeme işlemlerini 28 Haziran'a kadar tamamlamalarını gerektiğini hatırlatarak, tutarın 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmetinden mevcut bedel tutarından yararlanmak isteyen yükümlülerin müracaat ve ödeme işlemlerini 28 Haziran'a kadar tamamlamalarının önem arz ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."