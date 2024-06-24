https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/milli-savunma-bakanligindan-bedelli-askerlik-tutari-hatirlatmasi-1085176449.html

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik tutarı hatırlatması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik tutarı hatırlatması

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödeme işlemlerini 28 Haziran'a kadar tamamlamalarını gerektiğini hatırlatarak, tutarın 1... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T17:36+0300

2024-06-24T17:36+0300

2024-06-24T17:42+0300

türkiye

bedelli asker

bedelli askerlik

milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmetinden mevcut bedel tutarından yararlanmak isteyen yükümlülerin müracaat ve ödeme işlemlerini 28 Haziran'a kadar tamamlamalarının önem arz ettiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/tbmm-koruma-daire-baskanliginda-gorevli-polis-evinde-olu-bulundu-1085174272.html

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