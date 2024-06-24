https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/mehmet-buyukeksi-kimse-milli-takimi-kisisel-cikarlarina-alet-edemez-1085168804.html
Mehmet Büyükekşi: 'Kimse Milli Takım'ı kişisel çıkarlarına alet edemez'
Mehmet Büyükekşi: 'Kimse Milli Takım'ı kişisel çıkarlarına alet edemez'
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye ve Çekya arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesi Milli Takım ile ilgili değerlendirmelerde... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T15:54+0300
2024-06-24T15:54+0300
2024-06-24T15:54+0300
spor
mehmet büyükekşi
türkiye futbol federasyonu (tff)
milli takım
a milli futbol takımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/0a/1075365818_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_a66e1da951cf25a1bd98a4e0eaaf69f0.jpg
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol takımı hakkında açıklamalarda bulundu.Büyükekşi, "Çekya ile birlikte Avrupa'nın en genç A Millî Futbol Takımıyız. 2032 yılında Türkiye - İtalya ortaklığı ile düzenleyeceğimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olacak Millî Takımın temellerini attık. Biz A Millî Takımımızın bugününe de yarınına da güveniyoruz. Kader maçımız olan Çekya karşılaşmasına konsantre olduk. İlk hedefimiz gruptan çıkmak demiştik ve bu da bizim elimizde. Hamburg'da da Dortmund'daki gibi taraftarımızın muhteşem desteğini bekliyoruz." dedi."Hocamıza ve takımımıza güvenimiz tam"TFF Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:"Millî formaya gönül vermiş futbolcularımızın hepsi bizim için çok değerlidir. Kadro tercihleri de futbolcularımızın fiziksel durumları ve maçın taktiği gibi konular teknik heyetimiz tarafından belirlenmektedir. Gerek teknik kadromuz, gerekse de oyuncularımız büyük bir uyum içerisinde çalışmalarını sürdürüyor.""Kimse Millî Takımı kişisel çıkarlarına alet edemez"Sosyal medyada çıkan antrenman görüntülerindeki tartışmaya değinen Mehmet Büyükekşi, "Çekya karşısında alacağımız bir puan bile gruptan çıkmamıza yetecekken ne yazık ki olağan bir antrenman görüntüsü üzerinden özellikle sosyal medyada son bir yıldır olduğu gibi organize, kötü niyetli ve kirli bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılmaktadır. Futbol tarihimiz boyunca kişisel beklentileri doğrultusunda Millî Takımımızın başarısını istemeyen menfaat odakları, futbolumuz için bugün olduğu gibi her zaman bir tehdit unsuru olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de insanlarımızı kutuplaştırarak Millî Takımımızın gruptan çıkmasını istemeyecek kadar milli değerlerden yoksun kişiler tekrar sahne almıştır. açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/a-milli-takimin-cekya-ile-oynayacagi-macin-hakemi-belli-oldu-1085159442.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/0a/1075365818_283:0:3012:2047_1920x0_80_0_0_8602470dd49761ef467464af6ff28663.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff), milli takım, a milli futbol takımı
mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff), milli takım, a milli futbol takımı
Mehmet Büyükekşi: 'Kimse Milli Takım'ı kişisel çıkarlarına alet edemez'
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye ve Çekya arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesi Milli Takım ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol takımı hakkında açıklamalarda bulundu.
Büyükekşi, "Çekya ile birlikte Avrupa'nın en genç A Millî Futbol Takımıyız. 2032 yılında Türkiye - İtalya ortaklığı ile düzenleyeceğimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olacak Millî Takımın temellerini attık. Biz A Millî Takımımızın bugününe de yarınına da güveniyoruz. Kader maçımız olan Çekya karşılaşmasına konsantre olduk. İlk hedefimiz gruptan çıkmak demiştik ve bu da bizim elimizde. Hamburg'da da Dortmund'daki gibi taraftarımızın muhteşem desteğini bekliyoruz." dedi.
"Hocamıza ve takımımıza güvenimiz tam"
TFF Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:
"Millî formaya gönül vermiş futbolcularımızın hepsi bizim için çok değerlidir. Kadro tercihleri de futbolcularımızın fiziksel durumları ve maçın taktiği gibi konular teknik heyetimiz tarafından belirlenmektedir. Gerek teknik kadromuz, gerekse de oyuncularımız büyük bir uyum içerisinde çalışmalarını sürdürüyor."
"Kimse Millî Takımı kişisel çıkarlarına alet edemez"
Sosyal medyada çıkan antrenman görüntülerindeki tartışmaya değinen Mehmet Büyükekşi, "Çekya karşısında alacağımız bir puan bile gruptan çıkmamıza yetecekken ne yazık ki olağan bir antrenman görüntüsü üzerinden özellikle sosyal medyada son bir yıldır olduğu gibi organize, kötü niyetli ve kirli bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılmaktadır. Futbol tarihimiz boyunca kişisel beklentileri doğrultusunda Millî Takımımızın başarısını istemeyen menfaat odakları, futbolumuz için bugün olduğu gibi her zaman bir tehdit unsuru olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de insanlarımızı kutuplaştırarak Millî Takımımızın gruptan çıkmasını istemeyecek kadar milli değerlerden yoksun kişiler tekrar sahne almıştır. açıklamasında bulundu.