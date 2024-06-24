https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/a-milli-takimin-cekya-ile-oynayacagi-macin-hakemi-belli-oldu-1085159442.html

A Milli Takım'ın Çekya ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu

A Milli Takım'ın Çekya ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu

Sputnik Türkiye

A Milli Takım'ın, EURO2024 'te oynayacağı Çekya maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T11:57+0300

2024-06-24T11:57+0300

2024-06-24T13:39+0300

spor

türkiye

milli takım

hakem

euro 2024

euro 2024

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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile oynayacağı karşılaşmayı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Volkspark Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Kovacs'ın yardımcıları aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene olacak.Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas yapacak.Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek.Türkiye-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olarak 3 puanda kalan A Milli Takım'a gruptan 2. çıkmak için Çekya ile oynayacağı son maçta 1 puan yeterli olacak.Türkiye, gruptaki son maçını 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile oynayacak.Saat 22.00’da başlayacak A Milli Takım’ın mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.A Milli Takım nasıl tur atlar?F Grubu'nda 6 puana yükselen Portekiz ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağladığı için son karşılaşmalar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantiledi.Grupta, Türkiye 3, Çekya ve Gürcistan ise 1'er puana sahip. Grupta son maçlarda Türkiye-Çekya ve Portekiz-Gürcistan karşılaşmaları oynanacak.A Milli Takım, Çekya'dan 1 puan alması halinde, ikili averajda Gürcistan'a üstünlük sağladığı için diğer maçın sonucuna bakmaksızın grubu 2. sırada tamamlayacak ve Hollanda, Fransa ve Avusturya'nın ilk sırada yer alma şansının sürdüğü D Grubu'nu lider bitiren takımla eşleşecek.Milli takım grubu 2. sırada tamamlarsa son 16 turu karşılaşmasını D Grubunun lider bitirecek ekiple 2 Temmuz'da Leipzig'de oynayacak.Ay-yıldızlı ekibin Çekya'ya mağlup olması halinde ise Portekiz-Gürcistan maçının sonucu ve diğer gruplarda oluşacak duruma göre en iyi 3. olma ihtimali bulunuyor.

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