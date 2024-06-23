https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/akdenizde-42-buyuklugunde-deprem-1085132630.html
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, saat 11.14'de Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi. 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T11:33+0300
2024-06-23T11:33+0300
2024-06-23T11:42+0300
türkiye
afad
deprem
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Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD saat 11.14'de yaşanan depremin derinliğinin 49.2 kilometre olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/ozgur-ozel-malatyada-deprem-sonrasi-soz-verilen-evlerin-sadece-yuzde-7si-teslim-edildi--1085126870.html
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akdenizde deprem, son depremler, deprem mi oldu
akdenizde deprem, son depremler, deprem mi oldu
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
11:33 23.06.2024 (güncellendi: 11:42 23.06.2024)
AFAD, saat 11.14'de Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD saat 11.14'de yaşanan depremin derinliğinin 49.2 kilometre olduğunu belirtti.