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Lavrov: NATO, Avrasya’daki güvenlik ve istikrar sorunlarını özelleştirmek istiyor
Lavrov: NATO, Avrasya’daki güvenlik ve istikrar sorunlarını özelleştirmek istiyor
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NATO’nun Avrasya güvenlik yapısının oluşum sürecine engeller yaratacağını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ittifakın Avrasya’daki güvenlik ve... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T12:09+0300
2024-06-21T12:06+0300
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Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Lavrov, “Avrasya'nın güvenliğine yönelik tehditler farklı yönlerden geliyor. Ancak bu tehditler çoğu durumda, geniş alanımızda güvenlik ve istikrarın sağlanmasıyla ilgili tüm konuları özelleştirmek ve devralmak isteyen NATO'nun saldırgan çizginden kaynaklanıyor” ifadesini kullandı.KGAÖ üyelerinin, Avrasya’da bir güvenlik mimarisi oluşturulması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu söyleyen Rus bakan, “NATO, bu tür adil süreçleri mümkün olan her şekilde engellemeye çalışacak. Ama bu kesinlikle alternatifi olmayan bir yol” diye kaydetti.‘Bizimle ültimatom diliyle konuşmak olmaz’İsviçre’deki Ukrayna konferansına katılan bazı ülkelerin, görüşmelere mutlaka Rusya’nın da davet edilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarını değerlendiren Lavrov, “Ama eğer böyle düşünüyorsanız neden Rusya olmadan toplanıyorsunuz?” yorumunda bulundu.Rusya’nın davet edilmesi durumunda, Batı-Ukrayna ittifakının Moskova’ya yeni ültimatom sunacağını söyleyen Dışişleri Bakanı, “Bizimle öyle konuşmak olmaz. Bunu anlamıyorlar. Kaybettikleri diplomatik becerilerine acıyorum. Aslında diplomasi yerine yaptırımlara, ültimatomlara ve şantaja başvuruyorlar” diye anlattı.‘Ermenistan’ın KGAÖ’den çıkma sürecini görüşmedik’Lavrov, KGAÖ Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında, Ermenistan’ın örgütten olası çıkma sürecinin ele alınıp alınmadığı sorusuna, “Hayır. Ermenistan’ın KGAÖ’den çekilme prosedürü, ilgili talep gelmediği için görüşülmedi” dedi.Bakan, böyle bir adımın olası sonuçlarına ilişkin bir soru üzerine de, “Olacaklar hakkında spekülasyon yapmak diplomasi geleneğine uygun değil. Evet, Ermenistan Dışişleri Bakanı bugünkü toplantıya katılmadı. Ancak Ermenistan’dan, bu ülkenin örgütten çıkma sürecini ele almayı gerektirecek resmi bir belge de gelmedi” diye kaydetti.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), nato, avrasya, güvenlik, ukrayna, batı, ültimatom, ermenistan
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), nato, avrasya, güvenlik, ukrayna, batı, ültimatom, ermenistan

Lavrov: NATO, Avrasya’daki güvenlik ve istikrar sorunlarını özelleştirmek istiyor

12:09 21.06.2024
© Sputnik / Сергей ГунеевSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
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NATO’nun Avrasya güvenlik yapısının oluşum sürecine engeller yaratacağını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ittifakın Avrasya’daki güvenlik ve istikrar sorunlarını tek başına çözmek istediğini belirtti.
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Lavrov, “Avrasya'nın güvenliğine yönelik tehditler farklı yönlerden geliyor. Ancak bu tehditler çoğu durumda, geniş alanımızda güvenlik ve istikrarın sağlanmasıyla ilgili tüm konuları özelleştirmek ve devralmak isteyen NATO'nun saldırgan çizginden kaynaklanıyor” ifadesini kullandı.
KGAÖ üyelerinin, Avrasya’da bir güvenlik mimarisi oluşturulması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu söyleyen Rus bakan, “NATO, bu tür adil süreçleri mümkün olan her şekilde engellemeye çalışacak. Ama bu kesinlikle alternatifi olmayan bir yol” diye kaydetti.

‘Bizimle ültimatom diliyle konuşmak olmaz’

İsviçre’deki Ukrayna konferansına katılan bazı ülkelerin, görüşmelere mutlaka Rusya’nın da davet edilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarını değerlendiren Lavrov, “Ama eğer böyle düşünüyorsanız neden Rusya olmadan toplanıyorsunuz?” yorumunda bulundu.
Rusya’nın davet edilmesi durumunda, Batı-Ukrayna ittifakının Moskova’ya yeni ültimatom sunacağını söyleyen Dışişleri Bakanı, “Bizimle öyle konuşmak olmaz. Bunu anlamıyorlar. Kaybettikleri diplomatik becerilerine acıyorum. Aslında diplomasi yerine yaptırımlara, ültimatomlara ve şantaja başvuruyorlar” diye anlattı.

‘Ermenistan’ın KGAÖ’den çıkma sürecini görüşmedik’

Lavrov, KGAÖ Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında, Ermenistan’ın örgütten olası çıkma sürecinin ele alınıp alınmadığı sorusuna, “Hayır. Ermenistan’ın KGAÖ’den çekilme prosedürü, ilgili talep gelmediği için görüşülmedi” dedi.
Bakan, böyle bir adımın olası sonuçlarına ilişkin bir soru üzerine de, “Olacaklar hakkında spekülasyon yapmak diplomasi geleneğine uygun değil. Evet, Ermenistan Dışişleri Bakanı bugünkü toplantıya katılmadı. Ancak Ermenistan’dan, bu ülkenin örgütten çıkma sürecini ele almayı gerektirecek resmi bir belge de gelmedi” diye kaydetti.
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